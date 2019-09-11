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Настя Каменских и Потап опубликовали новый снимком с домашним любимцем (Фото)

Настя Каменских и Потап опубликовали новый снимком с домашним любимцем (Фото)
14:06 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруги наконец-то поделились долгожданным фото с своим третьим домочадцем.

Несколько месяцев назад Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Они сыграли пышную свадьбу и теперь могут не скрывать свои отношения от публики.

Следить за жизнью новоиспеченных супругов позволяют их Instagram-аккаунты, где они с радостью делятся совместными фото.

Поклонники с нетерпением ждут, когда же в семье Потапа и Насти случится пополнение. Слухи о беременности певицы то и дело возникают в Сети.  

 
 
 
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We missed u love @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Так, роль "ребенка" в доме артистов пока выполняет всем известный питомец - собачка Мими. Крошка требует от Насти много внимания, поэтому всегда и везде сопровождают девушку.

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И если ранее ее можно было увидеть исключительно на страничке Каменских, то теперь и Потап проникся любовью к этой милой мордочке. "Большая и малая мимишки ))" - трогательно подписал новое фото с Мими рэпер.

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Все по теме:

Звезды, Журнал, Настя Каменских, Потап, Певица, Знаменитость, Мими.
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