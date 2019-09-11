Настя Каменских и Потап опубликовали новый снимком с домашним любимцем (Фото)

Несколько месяцев назад Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Они сыграли пышную свадьбу и теперь могут не скрывать свои отношения от публики.
Следить за жизнью новоиспеченных супругов позволяют их Instagram-аккаунты, где они с радостью делятся совместными фото.
Поклонники с нетерпением ждут, когда же в семье Потапа и Насти случится пополнение. Слухи о беременности певицы то и дело возникают в Сети.
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Так, роль "ребенка" в доме артистов пока выполняет всем известный питомец - собачка Мими. Крошка требует от Насти много внимания, поэтому всегда и везде сопровождают девушку.
И если ранее ее можно было увидеть исключительно на страничке Каменских, то теперь и Потап проникся любовью к этой милой мордочке. "Большая и малая мимишки ))" - трогательно подписал новое фото с Мими рэпер.