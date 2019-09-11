Анастасия Приходько показала трогательный финал своей свадьбы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Фото появилось на странице исполнительницы в Instagram. Приходько опубликовала его без каких-либо комментариев.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно сыграла с супругом полноценную свадьбу, поделилась в сети еще одним трогательным фото. На нем, очевидно, в конце праздничного дня супруги запечатлены на фоне яркого фейерверка.

В целом, разговоры вокруг "внезапной" свадьбы Анастасии Приходько уже поутихли. Еще в начале этой недели СМИ активно обсуждали брак артистки с неким "новым возлюбленным".

На деле же певица и ее супруг Александр сыграли свадьбу спустя почти шесть лет совместной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 10 Сен 2019 в 3:20 PDT

Ранее Анастасия и Александр учились в одной школе. Свои отношения пара узаконила еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.

Насколько можно судить, свадьба закончилась масштабным фейерверком. В комментариях под снимками фолловеры певицы желают супругам взаимной любви и долгих лет совместной жизни.