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Злата Огневич показала свои идеальную фигуру (Фото)

Злата Огневич показала свои идеальную фигуру (Фото)
14:04 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Злата в этом образе выглядит очень элегентно, хотя и сексуально.

Известная певица на территории Украины и любимица публики Злата Огневич, довольно активно ведет свои странички в социальных сетях. На своих страничках Злата делится с подписчиками разнообразными лайфхаками, высказывает свое мнение про политическую обстановку в стране, а также публикует фото и рассказывает о своей жизни.

Поклонники певицы все ждут не дождутся когда же наконец-то их любимица найдет свою вторую половинку и у них появится потомство. Но девушка создавать семью не спешит, так как она "замужем за своей работой".

И вот на днях на своей страничке в сети Instagram, Злата Огневич опубликовала новую фотографию. На снимке злата позирует в легком платье-халате на запах, которое демонстрирует шикарные ноги певицы, а также взору открывается ее загоревший бюст. 

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Ти казав, що кохати будеш, І дивився в очі так пильно, Хвилі щастя лилися щоночі, І долоні стискав ніжно-сильно... . Але вічне не те, що під сонцем, Але вічне не те, що у зливах, Ні, не плачу я! Сльози... Мої сльози тепер- моя Сила - подписала свой снимок Злата.

Как сообщалось ранее, хотя жаркий сезон отпусков завершился, солистка группы "НеАнгелы" Виктория продолжает загорать на пляже, демонстрируя свою роскошную фигуру в купальниках. 

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Фигура, Знаменитости, Певица, Злата Огневич, Артистка.
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