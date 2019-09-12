Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)

Новости шоу бизнеса:Олег Винник признался в одном интервью, что стал заниматься ювелирным делом.

Украинский секс-символ Олег Винник, который недавно рассказал о своем отпуске в Греции, поведал журналистам о том, что начал запуск собственной линии ювелирных изделий.

На одном из музыкальных концертов, который состоялся в эти выходные в столице Украины на арене "Олимпийского", где выступали такие украинские артисты как Верка Сердючка, MARUV, Макс Барских, группа Потапа (Алексея Потапенко) MOZGI, а также Оля Полякова, Олег Винник в эксклюзивном интервью для телепрограммы "Зірковий шлях" рассказал, что ювелирные изделия будут изготавливаться из серебра, а их цена будет составлять ровно 1974 грн. Уточним, что это дата рождения самого украинского артиста.

"Кстати, я сам выбирал дизайн. Я вообще привык видеть на людях украшения, чтобы они были гармоничны с телом. Потому что можно надеть на себя бог знает что, какие-то бриллианты-алмазы за безумные деньги, а вкуса в этом не будет. И мне очень важно, чтобы это подходило", - прокомментировал Олег Винник.

Напомним о том, что Олег Винник недавно запустил свой собственный магазин, где представил свое первое изделие, а именно серебряное украшение с драгоценными камнями.