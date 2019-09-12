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Четверг, 12.09.2019
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Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)
Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)

Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)

Украинский певец запускает собственную линию ювелирных изделий (Фото)
17:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Олег Винник признался в одном интервью, что стал заниматься ювелирным делом.

Украинский секс-символ Олег Винник, который недавно рассказал о своем отпуске в Греции, поведал журналистам о том, что начал запуск собственной линии ювелирных изделий.

На одном из музыкальных концертов, который состоялся в эти выходные в столице Украины на арене "Олимпийского", где выступали такие украинские артисты как Верка Сердючка, MARUV, Макс Барских, группа Потапа (Алексея Потапенко) MOZGI, а также Оля Полякова, Олег Винник в эксклюзивном интервью для телепрограммы "Зірковий шлях" рассказал, что ювелирные изделия будут изготавливаться из серебра, а их цена будет составлять ровно 1974 грн. Уточним, что это дата рождения самого украинского артиста.

"Кстати, я сам выбирал дизайн. Я вообще привык видеть на людях украшения, чтобы они были гармоничны с телом. Потому что можно надеть на себя бог знает что, какие-то бриллианты-алмазы за безумные деньги, а вкуса в этом не будет. И мне очень важно, чтобы это подходило", - прокомментировал Олег Винник.

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Напомним о том, что Олег Винник недавно запустил свой собственный магазин, где представил свое первое изделие, а именно серебряное украшение с драгоценными камнями.

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Ювелирный бренд, Украинский певец, Олег Винник.
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