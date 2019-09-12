Восхитительная Эмбер Херд представила новые откровенные снимки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Аквамена" продолжает радовать публику дерзкими фотографиями.

Вчера, 11 сентября, 33-летняя Эмбер Херд показала нежный постельный кадр.

Звезда снялась для американского глянцевого журнала Texas Monthly. В пышном изумрудном платье без бретелек актриса позировала, сидя на белоснежной простыни.

Верхняя часть наряда, выполненная в форме корсета, прекрасно подчеркнула красивую грудь Херд, а поза с наклоном вперед усилила визуальный эффект. Пышная юбка-пачка придала образу нежность и элемент дворцовой роскоши.

Финальными штрихами изысканного look'а стали нежная жемчужная нить вокруг шеи и легкая укладка с намеком на естественность. Эмбер сложила руки перед собой и мечтательно смотрела в сторону, добавляю кадру романтическую нотку. "Да, это мои повседневные пижамы, и я всегда сплю в жемчужинах, не так ли?" - с юмором написала Херд в Instagram.

Поклонников восхитил такой утонченный образ. "Великолепная", "Вау!", "Люблю тебя", "Выходи за меня замуж!", "Я схожу с ума от тебя", "Красота", - прокомментировали подписчики под фото.