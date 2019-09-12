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Четверг, 12.09.2019
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Восхитительная Эмбер Херд представила новые откровенные снимки (Фото)

Восхитительная Эмбер Херд представила новые откровенные снимки (Фото)
17:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда "Аквамена" продолжает радовать публику дерзкими фотографиями.

Вчера, 11 сентября, 33-летняя Эмбер Херд показала нежный постельный кадр.

Звезда снялась для американского глянцевого журнала Texas Monthly. В пышном изумрудном платье без бретелек актриса позировала, сидя на белоснежной простыни.

Верхняя часть наряда, выполненная в форме корсета, прекрасно подчеркнула красивую грудь Херд, а поза с наклоном вперед усилила визуальный эффект. Пышная юбка-пачка придала образу нежность и элемент дворцовой роскоши.

 
 
 
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Can you guess what the theme was? Photo by @omgcort

Публикация от Amber Heard (@amberheard)

Финальными штрихами изысканного look'а стали нежная жемчужная нить вокруг шеи и легкая укладка с намеком на естественность. Эмбер сложила руки перед собой и мечтательно смотрела в сторону, добавляю кадру романтическую нотку. "Да, это мои повседневные пижамы, и я всегда сплю в жемчужинах, не так ли?" - с юмором написала Херд в Instagram.

 
 
 
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A golden oldie from @texasmonthly ... yes these are my everyday pajamas and I always sleep in pearls don’t you?

Публикация от Amber Heard (@amberheard)

Оливия Колман снялась для обложки американского глянца (Фото)

Поклонников восхитил такой утонченный образ. "Великолепная", "Вау!", "Люблю тебя", "Выходи за меня замуж!", "Я схожу с ума от тебя", "Красота", - прокомментировали подписчики под фото.

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Фото, Эмбер Херд, Американская актриса.
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