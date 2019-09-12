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Четверг, 12.09.2019
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Звездные молодожены пригласят на свадьбу своих бывших: подробности

Звездные молодожены пригласят на свадьбу своих бывших: подробности
19:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Лопес и Алекс Родригес уже спланировали свой список гостей на церемонию бракосочетания.

Пока американская певица и актриса Дженнифер Лопес представляет премьеру новой комедийной драмы "Стриптизерши", в СМИ прокатилась информация о том, что будущие супруги Лопес и Родригес уже подготовили список звездных гостей, которые будут присутствовать на свадьбе.

Как оказалось, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не против того, что бы на самом важном мероприятии в их жизни присутствовали их бывшие возлюбленные.

Как призналась сама Джей Ло: "Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше".

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Напомним, что совсем недавно на голливудскую парочку подали в суд. Неприятный инцидент с одним из папарацци произошел осенью 2018 года. Тогда при выезде из одного из ресторанов Лос-Анджелеса автомобиль Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса травмировал фотографа Лиянажа Переру. Теперь же папарацци подал на звезд в суд.

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Все по теме:

Свадьба, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Бывшие партнеры, список гостей.
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