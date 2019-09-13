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Настя Каменских рассказала, почему редко показывает свои пикантные снимки (Фото)

Настя Каменских рассказала, почему редко показывает свои пикантные снимки (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица Настя Камеснких известная своей откровенностью.

Для всех не секрет, что украинская певица любит "интриговать" своих поклонников смелыми фото в купальниках, нижнем белье, откровенными позами. Хотя в ответ на такие фото Настя получает как положительные, так и отрицательные комментарии. 

Стало известно, что в последнее время пикантных фото в социальных сетях Каменских стало все меньше. Она старается хотя бы в сториз показывать кадры с тренировок.

Как выяснилось, Насте Каменских элементарно не хватает времени на это. 

Настя Каменских и Потап опубликовали новый снимком с домашним любимцем (Фото)

"Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото. А это все потому, что ооочень много всего. Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне. И так хочется поделиться, а не могу. Или все же приоткрыть завесу?" - пишет Настя и одновременно вновь интригует.

Данный пост исполнительница сопроводила не менее соблазнительным кадром. На этом снимке видно отражение Насти в зеркале в ванной комнате. На Насте - сценический наряд: черное боди, ультра короткая полупрозрачная юбка в блестках и звездочках, а также поясная сумка с инициалами NK.

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Знаменитости, Настя Каменских, Фото, Певица, Артистка.
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