Скачать
Пятница, 13.09.2019
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)

Совершенство: Деми Мур появилась на обложке известного глянца (Фото)

Совершенство: Деми Мур появилась на обложке известного глянца (Фото)
16:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Американская актриса снялась для обложки американского журнала Harper's Bazaar.

Деми Мур не забывает радовать своих поклонников многочисленными выходами на красных дорожках и светских раутах. В этот раз голливудская актриса решила снятся для обложки женского глянца Harper's Bazaar.

56-летняя звезда "Призрака" не теряет своего шарма и всегда готова показать свое обнаженное и стройное тело на всеобщее обозрение.

На фотографиях, которое актриса опубликовала на своей официальной странице в Instagram, Деми Мур предстает в полупрозрачных нарядах разного фасона и разных цветов. Кроме этого стоит заметить, что американская актриса выглядит совершенно естественно в таком амплуа, и невероятно красиво.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Baring all for the October issue of @harpersbazaarus Photos by @marianovivanco.

Публикация от Demi Moore (@demimooreofficial)

Кроме этого, Деми Мур ответила на вопросы журналистов журнала. Актриса рассказала о том, как ее талантливые дочери изменили ее жизнь: "Мои дочери предоставили мне возможность изменить модель общения между людьми из разных поколений".

Помолодевшая Рене Зеллвегер появилась на премьере своего фильма "Джуди" (Фото)

Также актриса поведала о прошлых зависимостях к алкоголю и наркотикам, и как отказ от пагубных привычек повлиял на ее дальнейшее будущее: "Оглядываясь назад, я понимаю, что после того, как я снова открыла эти двери, от меня начали уходить силы. Я восприняла это так: мне было важно иметь естественные роды, чтобы почувствовать все и не упустить момент. Вместе с этим я чувствовала боль. Таким же был мой путь к трезвости - я не хочу терять определенные моменты жизни, пусть даже ради этого мне приходится проходить через боль".

Напомним, что в августе вышел трейлер комедии с участием Деми Мур, а также голливудского актера Эд Хелмса в главных ролях. В фильме под названием "Корпоративные животные" появится популярная певица Бритни Спирс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Деми Мур, Обложка, Фото, Американская актриса, Harper's Bazaar.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
&quot;Я обещал прислать самолет&quot;: Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
В календарный план Рады внесены изменения
В календарный план Рады внесены изменения
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь