Совершенство: Деми Мур появилась на обложке известного глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса снялась для обложки американского журнала Harper's Bazaar.

Деми Мур не забывает радовать своих поклонников многочисленными выходами на красных дорожках и светских раутах. В этот раз голливудская актриса решила снятся для обложки женского глянца Harper's Bazaar.

56-летняя звезда "Призрака" не теряет своего шарма и всегда готова показать свое обнаженное и стройное тело на всеобщее обозрение.

На фотографиях, которое актриса опубликовала на своей официальной странице в Instagram, Деми Мур предстает в полупрозрачных нарядах разного фасона и разных цветов. Кроме этого стоит заметить, что американская актриса выглядит совершенно естественно в таком амплуа, и невероятно красиво.

Кроме этого, Деми Мур ответила на вопросы журналистов журнала. Актриса рассказала о том, как ее талантливые дочери изменили ее жизнь: "Мои дочери предоставили мне возможность изменить модель общения между людьми из разных поколений".

Также актриса поведала о прошлых зависимостях к алкоголю и наркотикам, и как отказ от пагубных привычек повлиял на ее дальнейшее будущее: "Оглядываясь назад, я понимаю, что после того, как я снова открыла эти двери, от меня начали уходить силы. Я восприняла это так: мне было важно иметь естественные роды, чтобы почувствовать все и не упустить момент. Вместе с этим я чувствовала боль. Таким же был мой путь к трезвости - я не хочу терять определенные моменты жизни, пусть даже ради этого мне приходится проходить через боль".

Напомним, что в августе вышел трейлер комедии с участием Деми Мур, а также голливудского актера Эд Хелмса в главных ролях. В фильме под названием "Корпоративные животные" появится популярная певица Бритни Спирс.