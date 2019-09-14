"Мастер Шеф" 9 сезон 3 выпуск: кто первым покинул кулинарный проект (Видео)

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 13 сентября, на канале СТБ прошел третий выездной выпуск главного кулинарного шоу страны МастерШеф 9.

Шоу "МастерШеф" на канале СТБ известно тем, что судьи часто ставят для участников жесткие рамки, придумывает такие условия конкурса, чтобы как можно сильнее закалить будущих шефов, чтобы на кухне у Эктора Хименеса-Браво их уже не пугало ничего. Но иногда даже классические конкурсы становятся непредсказуемыми.

9 сезон уже с самого начала удивляет и интригует, ведт впервые за 8 сезонов судьи вернули двух участников из 50. Ими стали Элеонора Зубенко и Назар Виткович. Причиной такого решения стала невозможность Сергея Аникина и Алены Никулиной участвовать в проекте из-за семейных и рабочих трудностей.

В третьем выпуске кулинары-аматоры поехали на свой первый выездной конкурс. Двадцатка девятого сезона отправилась на Андреевский спуск, где каждый год традиционно проходит первое выездное испытание сезона.

Стандартные правила: приготовить блюда, которые вибрали сами, и продать их. В 2019 году судьи решили немного усложнить задачу участникам. Кулинарам-аматорам нужно было приготовить блюдо в стиле "фьюжн", в котором совместить две классические традиционные кухни.

"Старый город давно стал кулинарным центром столицы, куда специально приезжают даже зарубежные туристы. И чтобы впечатлить иностранных гостей, участники должны продумать блюда в стиле «фьюжн»: совместить украинскую кухню с европейской и азиатской", - ставит задачу Эктор Хименес-Браво.

Участники поделились на 2 команды - красных и синих. Первую возглавил Сергей Денисов, а красную - Андрей Боденко. Сергей Денисов выбрал в свою команду десертников, поскольку он уже успел выработать свою собственную стратегию для победы в этом конкурсе. Андрей Боденко не задумываясь выбирал в команду участников, с которыми ему легко и комфортно работать на кухне.Для готовки ребятам дали 2 часа, а для продажи - час.

Красная команда остановилась на закуске из французских профитроли с начинкой форшмак, немецких сосисках с капустой и украинским хреном и супе с фрикадельками и клецками. Синяя команда решила готовить котлеты по-киевски с нестандартной начинкой – бататом, японские гедза с вишнями и украинский борщ на японский мотив.

Из-за плохих погодных условий, а именно ливня и сильного ветра, Эктор Хименес-Браво решает. впервые за все сезоны, не продавать блюда людям. Он переносит конкурс в павильон, где оценивать приготовленное будут судьи. Не все участники были в восторге, ведь с простыми людьми этот конкурс выиграть легче, чем с профи.

Елизавету Глинскую покорило блюдо красной команды - французские профитроли с начинкой из форшмака. А Эктор отметил борщ синей команды, назвав его японским мисо супом.

Победу в конкурсе получила красная команда, во главе с Сергеем Денисовым.

В день голосования за самого слабого участника, синяя команда большинством голосов выбрала Дмитрия "директора". Он набрал восемь из десяти голосов. Диму обвинили в антисанитарии, ведь из-за того, что он порезал палец на кухне, в крови были и кухонные принадлежности.

С определением второго обладателя черного фартука было труднее. "Синие" поровну отдали голоса за капитана команды, Андрея Боденка, и Киеу Тхук Ань, которую все называют "Аннушка". Эктор дал право выбрать участника -капитану. Андрей принял решение самому пойти на битву черных фартуков.

Вторым конкурсом шоу стала эстафета. Судьи разделили участников на две команды. Первым капитаном снова стал Сергей, и как бонус от судей - он сам выбирал себе соперника. Им стал Артем.

Правила эстафеты: кулинары должны приготовить классический французский десерт "Фризье" за полтора часа. Эктор отметил, что приготовление десерта разделено на этапы, за каждый шаг будет отвечать один участник команды. Выполнив свой этап, участник передает эстафету коллеге.

На презентации оба десерта выглядел красиво, но при разрезании оказалось, что все не так уж и красиво. у красной команды бисквит плохо резался и был как губка, в то время как у синих был пышным и высоким. Единогласным решением победила синяя команда. Красную команду опять ждал выбор черных фартуков.

Было заметно, что лидер красной команды хочет взять вину за поражение на себя, и по этому Эктор впервые решил выбрать участников, из-за которых команда проиграла. участники, готовившие бисквит, Алена и Назар, надели черные фартуки.

Судьи все усложняют задачи участникам - битва черных фартуков не исключение. Ребята получили полтора часа на готовку и полевую кухню. Приготовить участникам нужно легкое на первый взгляд блюдо: свиную вырезку, завернутую в бекон и жировую сетку, шпинат, картофельные оладьи и овощную сальсу.

Им дали вещи первой необходимости (нож, ложку, треногу с котелком и строительную сетку), а остальные принадлежности они должны были сделать сами.

Некоторые участники поразили судей. Даже в таких условиях Назар приготовил достойное блюдо и получил назад белый фартук. Также его получил Андрей.

Дмитрий не смог приготовить свиную вырезку, и очень разочаровал судьей несъедобным блюдом. По этому он потерял свой шанс на победу в шоу.

Удивлением для всех стало еще одно решение Эктора. Он отправил домой и Алену. Ее фатальной ошибкой стал - вялый шпинат.

Участников осталось снова восемнадцать и они готовы к новым испытаниям на кухне "Мастер Шеф".