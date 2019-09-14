Дженнифер Лопес точно знает, кто подведет ее к алтарю

Новости шоу бизнеса:Жених Джейнифер Лопес заинтриговал всех намеками о месте бракосочетания.

Дженнифер Лопес, свадьбы которой с таким нетерпением ожидают ее фанаты призналась, что хотя ее жених - Алекс Родригес - на днях заинтриговал всех намеками о месте их грядущего бракосочетания, на самом деле, они еще не определились с местом торжества.

Зато, как заявила 50-летняя певица, она уже точно знает, кто проводит ее к алтарю. И это решение озадачило фанатов Лопес.

Ведь Дженнифер сообщила, что доверит эту почетную миссию вовсе не своему папе, как принято обычно, а 11-летнему сыну Максу! И это при том, что папа певицы - Дэвид Лопес еще жив и у него прекрасные отношения с дочерью.

Чем же объясняется неожиданное решение певицы? Как объяснила Дженнифер, ее близнецы Макс и Эмма, как и его дети от предыдущего брака - Наташа и Элла - с самого начала принимали активное участие в становлении ее отношений с Родригесом.

Как поведал одна из подруг певицы, оба – и Дженнифер и Алекс – чрезвычайно привязаны к своим детям. И если бы что-то не заладилось в отношениях в их "расширенном семействе", как называет свой маленький коллектив сама Лопес, то Дженнифер и Алекс расстались бы.

Но, к счастью для Лопес и Родригеса, все четверо детей сразу же подружились и стали главными инициаторами женитьбы своих родителей. Так что, как заверила Дженнифер, всем им будет непременно будет доверена важная роль в свадебной церемонии.

Когда точно состоится свадьба, Дженнифер, которая призналась, что собирается в будущем родить ребенка от Алекса, пока не открыла. Уточнив, однако, что она состоится не раньше ноября.

Ведь сама певица в ближайшее время будет занята подготовкой к выходу своего нового альбома. А Родригес, знаменитый спортсмен в отставке, до конца октября будет комментировать матчи чемпионата мира по бейсболу.