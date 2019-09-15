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Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы

Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы
16:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар официально вышла замуж за Александра Стоянова.

Пара узаконила свои отношения в столичном ЗАГСе и обменялась кольцами.

Как известно, церемония прошла в воскресенье, 15 сентября. Этот день является для Екатерины Кухар и Александра Стоянова очень особенным: ровно 5 лет назад влюбленные обменялись клятвами на сцене американского театра. Тогда импровизированную церемонию организовали друзья знаменитых танцовщиков, которые не учли одного – этот брак действует только на территории США. Поэтому теперь Екатерина Кухар и Александр Стоянов решили повторить процедуру в Украине и официально стать мужем и женой.

Для росписи прима-балерина выбрала оригинальное свадебное платье со стильной накидкой и бельевой баской. Екатерина Кухар выбрала роскошный наряд из свадебной коллекции дизайнера Андре Тана. Звездная невеста решила не надевать фату, отдав предпочтение сдержанной прическе.

По словам дизайнера, платье, которое выбрала Екатерина Кухар, является одним из самых смелых в его коллекции. Наряд не только пикантно подчеркивает фигуру, но и имеет не менее экстравагантное название – "Мулен Руж".

"Это самое экстравагантное платье в нашей коллекции, которое называется "Мулен Руж". Но не только из-за этого названия наряд является смелым, но и потому, что выполнен в бельевом стиле: с баской и подтяжками... Платье "Мулен Руж" – это оммаж на знаменитых артисток кабаре, но объединенный со скромностью невесты. Выделенная зона декольте и соблазнительно подчеркнутая талия, что переходят в скромное кружево, ярко демонстрируют это", – рассказал о платье Андре Тан.

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На этом свадебная церемония не завершится. Уже в 4 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар и Александр Стоянов обменяются клятвами и станцуют первый свадебный танец. На паркет прима-балерина выйдет также в платье от Андре Тана.

Вести свадебную церемонию доверили ведущим проекта – Юрию Горбунову и Тине Кароль. А вот своеобразной "тамадой" будет Леся Никитюк, которая не только будет встречать участников после выступлений, но и проведет традиционные свадебные конкурсы.

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Знаменитости, Балерина, Звезды, Екатерина Кухар, Украинская балерина, Танцы со звездами 2019.
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