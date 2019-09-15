Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы

Пара узаконила свои отношения в столичном ЗАГСе и обменялась кольцами.
Как известно, церемония прошла в воскресенье, 15 сентября. Этот день является для Екатерины Кухар и Александра Стоянова очень особенным: ровно 5 лет назад влюбленные обменялись клятвами на сцене американского театра. Тогда импровизированную церемонию организовали друзья знаменитых танцовщиков, которые не учли одного – этот брак действует только на территории США. Поэтому теперь Екатерина Кухар и Александр Стоянов решили повторить процедуру в Украине и официально стать мужем и женой.
Для росписи прима-балерина выбрала оригинальное свадебное платье со стильной накидкой и бельевой баской. Екатерина Кухар выбрала роскошный наряд из свадебной коллекции дизайнера Андре Тана. Звездная невеста решила не надевать фату, отдав предпочтение сдержанной прическе.
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Суддя шоу @ekaterinakukhar_official та @stoianov_aleksandr офіційно одружилися Привітай пару в коментарях і гортай галерею, щоб побачити зворушливе відео А вже о 21:00 в ефірі #танціззірками на тебе чекають обітниці наречених, перший весільний танець і ще багато цікавого. Не пропусти!
По словам дизайнера, платье, которое выбрала Екатерина Кухар, является одним из самых смелых в его коллекции. Наряд не только пикантно подчеркивает фигуру, но и имеет не менее экстравагантное название – "Мулен Руж".
"Это самое экстравагантное платье в нашей коллекции, которое называется "Мулен Руж". Но не только из-за этого названия наряд является смелым, но и потому, что выполнен в бельевом стиле: с баской и подтяжками... Платье "Мулен Руж" – это оммаж на знаменитых артисток кабаре, но объединенный со скромностью невесты. Выделенная зона декольте и соблазнительно подчеркнутая талия, что переходят в скромное кружево, ярко демонстрируют это", – рассказал о платье Андре Тан.
На этом свадебная церемония не завершится. Уже в 4 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар и Александр Стоянов обменяются клятвами и станцуют первый свадебный танец. На паркет прима-балерина выйдет также в платье от Андре Тана.
Вести свадебную церемонию доверили ведущим проекта – Юрию Горбунову и Тине Кароль. А вот своеобразной "тамадой" будет Леся Никитюк, которая не только будет встречать участников после выступлений, но и проведет традиционные свадебные конкурсы.