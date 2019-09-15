Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Украинские маяки откроют для туристов
Украинские маяки откроют для туристов
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)

Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)

Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)
21:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Санта Димопулос стала мамой во второй раз.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно жаловалась на затянувшуюся беременность, родила дочь.

Радостное событие в семье артистки произошло в субботу, 14 сентября.

Об этом 32-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, показав первые фото с новорожденной.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

14.09.19 Welcome, my little princess

Допис, поширений (@santadimopulos)

"Доброе пожаловать, моя маленькая принцесса", - написала счастливая мама.

Певица Наталья Карпа беременна первенцем: сделает ли артистка перерыв в карьере (Видео)

Поклонники и звездные друзья певицы оставляют поздравления под постом. Комментарии уже оставили певица Даша Астафьева, жена Николая Тищенко Алла Барановская, супруга Александра Скичко Елизавета Юрушева, а также российский певец Филипп Киркоров.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок стал вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санта Димопулос, Звезды, Певица, Украинская певица, Занменитости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
03 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
04 Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
05 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черкассах отпраздновали 733 годовщину со дня основания города (Фото и видео)
В Черкассах отпраздновали День города
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить &quot;минималку&quot; на 550 гривень
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку"
Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)
Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь