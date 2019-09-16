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"Танцы со звездами 2019" – кто покинул 4 выпуск (Видео)

"Танцы со звездами 2019" – кто покинул 4 выпуск (Видео)
08:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:"Танцы со звездами 2019" не оставили равнодушными многих украинцев.

Вчера, 15 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1" телезрители увидели четвертый эфир популярного проекта "Танці з зірками 2019".

Четвертый выпуск "Танцев со звездами" прошел по теме "Вечер любви".

Главным событием этого выпуска стала свадьба Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которые в прямом эфире обменялись кольцами и дали друг другу обеты под праздничным венцом.

Участники впервые раскрыли зрителям свои истории, которые так близки их сердцу. Ихние выступления были посвящены родным людям, а некоторые звезды признались в любви своим половинкам.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Первыми на танцпол вышли Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Они станцевали хип-хоп и посвятили его секси-мамочкам. Телеведущая подчеркнула, что не стоит "забивать" на себя после рождения ребенка и помнить о своей сексуальности. 

Даниэль Салема и Юлия Сахневич

Вторыми на паркет вышли Даниэль Салем и его партнерша Юлия Сахневич. Пара решила несколько изменить свой образ, сыграв священника и соблазнительницу. 

Наряд Даниэля Салема и идеальные па поразили всех судей, а зажигательная сальса вызвала овации в зале.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Следующими станцевали Надежда Матвеева с Валерием Шохиным. Надя рассказала о своей любви, ведь она пережила несчастную любовь, поэтому очень волновалась, сможет ли исполнить танец на тему любви. 

Участники искренне исполнили фокстрот, который одобрительно оценили судьи проекта. Пара услышала много комплиментов в свою сторону.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Четвертыми вышли на паркет Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Пара исполнила страстное танго, которое вызвало бешеные аплодисменты в зале.  

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Далее на паркет поднялись Елена Шоптенко и Алексей Яровенко. Перед выступлением Елена рассказала всем о своей любви, которая помогла ей выйти из депрессии. 

Эта пара трогательно станцевала аргентинское танго, которое поразило судей. 

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Следующими станцевали невероятные Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Перед выступлением Анна вспомнила свою первую любовь, когда была действительно счастлива. 

Пара эмоционально и страстно исполнила румбу. 

Дзидзьо и Яна Цибульская

Далее вышли на паркет Дзидзьо и Яна Цыбульская. Певец перед выступлением рассказал о своей жене, с которой он 20 лет вместе. 

Пара станцевала энергичный и веселый джайв. Зрителям понравился танец, а судьи были довольны выступлением участников и сказали, что Дзидзьо идет такой забавный образ.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Также показали свой танец Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Популярный телеведущий признался, какой была его первая любовь. 

Но свой сегодняшний фристайл Остапчук посвятил жене Елене. Их танец был довольно оригинальным и интересным. 

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Далее станцевали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Актер посвятил свой танец Оле Поляковой, с которой снялся в фильме "Свингеры". Пара устроила на паркете настоящую зажигательную дискотеку.  

Елена Кравец и Максим Леонов

Следующими выступили Елена Кравец и Максим Леонов, которые посвятили свой танец людям с ограниченными возможностями. Елена впервые рассказала, как она встретила своего мужа. 

Елена Кравец показала себя в роли сострадательной женщины. 

Ксения Мишина и Евгений Кот

Растрогать судей и зрителей также попытались Ксения Мишина и Евгений Кот. Они станцевали венский вальс с украинскими традициями про важнейший день в жизни каждой девушки – как с невесты снимают фату во время свадьбы. 

MARUV и Джей

На конец этого эфира вышли на паркет эпатажная MARUV и ее партнер Джей. Пара исполнила танец в стиле дискотеки 90-х. Певица впервые рассказала о своем внезапном знакомстве со своим мужем, который был ее первой любовью.

 

Их пасадобль был очень страстным и необычным, им удалось "разбудить" весь зал. 

Кроме того, эпатажная MARUV приготовила провокацию и подарок для невесты Екатерины Кухар – она вместе с партнером устроила так называемый девичник и станцевали для нее на столе.

На этот раз в зоне риска оказались Надежда Матвеева и Валерий Шохин, а также Елена Кравец и Максим Леонов. Однако, меньше голосов получила первая пара, поэтому оставляет шоу Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

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