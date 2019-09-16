Братья и сестры знаменитостей: как выглядят и чем занимаются (Фото)

1 Тоби, брат Рози Хантингтон-Уайтли Младший брат британской топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли заслуживает того, чтобы быть на обложках модных журналов так же часто, как его сестра. На самом деле, это именно то, над чем он сейчас работает. Тоби - бывший тренер по фитнесу и уже имеет контракт с известным агентством. Судя по всему, он хочет сделать шум в мире моды.

2 Келли, сестра Шэрон Стоун Шэрон Стоун всегда была способна удивить всех своим идеальным телом. Даже сейчас, в возрасте 61 года, она не выглядит старше своей младшей сестры Келли, которой 58 лет. Их часто можно увидеть вместе на торжественных мероприятиях. Сестра актрисы создала организацию "Планета надежды", которая раздает бездомным одежду. Келли также снималась в разных сериалах.

3 Финниас О’Коннелл, брат Билли Айлиш 17-летняя певица Билли Айлиш продолжает устанавливать новые музыкальные рекорды, и ее брат Финнеас О’Коннелл во многом с этим связан. Он певец, композитор, продюсер и актер, и он вносит свой вклад в музыку своей сестры. У него также есть сценический псевдоним FINNEAS, и он широко известен по сериалу Хор.

4 Джейми Линн, сестра Бритни Спирс Младшая сестра поп-принцессы решила пойти по стопам своей сестры Бритни и у нее была собственная актерская и музыкальная карьера. Она так и не смогла добиться того же успеха, что и ее сестра, у которой был хит "Baby One More Time". Но Джейми Линн всего 28 лет, поэтому она, надеемся, добьется большего успеха.

5 Люк и Эндрю, братья Оуэна Уилсона У американского актера, комика и сценариста Оуэна Уилсона есть 2 брата: старший брат по имени Эндрю и младший по имени Люк. Они также актеры, как и их знаменитый брат. Все 3 брата могут быть замечены в Бутылочной Ракете, где Оуэн и Люк играют главных героев.

6 Мишель Лавин, сестра Аврил Лавин Мишель, младшая сестра канадской певицы Аврил Лавин, не часто появляется на страницах таблоидов. Но не так давно у нее был шанс на известность: на своей странице в Твиттере Аврил поздравила сестру с свадьбой. Мишель вышла замуж за Кохаму Рёту из японской альтернативной группы One Ok Rock.

7 Калеб, брат Кейры Найтли У Киры Найтли очень талантливая семья - ее мать Шарман Макдональд пишет сценарии, а ее старший брат сочиняет музыку. Калеб на 6 лет старше своей знаменитой сестры.

8 Дэвид Хадсон, брат Кэти Перри У популярной певицы Кэти Перри есть брат по имени Дэвид, который, в отличие от своей старшей сестры, решил не менять свою фамилию. Дэвид также работает в музыкальной индустрии и выпустил свой первый мини-альбом в 2012 году.

9 Алая Болдуин, сестра Хейли Бибер Хейли, дочери американского актера Стивена Болдуина, всего 22 года, но она уже модель, звезда социальных сетей и жена Джастина Бибера. Но удивительно, что ее старшая сестра Алайя не очень популярна. Но это, похоже, не влияет на их хорошие отношения.

10 Спенсер, брат Эммы Стоун Эмма Стоун не появилась одна на церемонии Оскара 2017 года. Ее сопровождал привлекательный молодой парень, который, как позже узнали зрители, был младшим братом актрисы. Его зовут Спенсер, он также работает в киноиндустрии - он был каскадером в Дивергенте и Акульем торнадо.