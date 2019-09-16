Кендалл Дженнер снялась для обложки корейского журнала

Новости шоу бизнеса:23-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер предстала на обложке октябрьского номера корейской версии глянца W.

Стройная и привлекательная Кендалл оголила живот и очаровала взглядом во время фотосессии.

Об этом свидетельствует анонс обложки, который она обнародовала на своей странице в Instagram.

Поскольку мировые глянцы ответственно подходят к ежемесячным выпускам, то одна из версий следующего номера появилась на официальной странице журнала W в Instagram, а также в профиле его главной героини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram new @wkorea cover by @hugocomte Публикация от Kendall (@kendalljenner) 15 Сен 2019 в 8:16 PDT

Зажигательная брюнетка Кендалл Дженнер, которая является одной из ведущих моделей современности, снялась для октябрьского W Magazine. Как отмечается под фотографией 23-летней звезды в Instagram, съемки проходили в одном из заброшенных зданий в пригороде Лондона. На модели был стильный и одновременно манящий наряд, а образ дополняли ювелирные украшения от бренда Tiffany & Co.

Опытной Кендалл удалось передать свою харизму и эффектность даже через объектив, представ на обложке журнала.