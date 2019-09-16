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Кендалл Дженнер снялась для обложки корейского журнала

Кендалл Дженнер снялась для обложки корейского журнала
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:23-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер предстала на обложке октябрьского номера корейской версии глянца W.

Стройная и привлекательная Кендалл оголила живот и очаровала взглядом во время фотосессии.

Об этом свидетельствует анонс обложки, который она обнародовала на своей странице в Instagram.

Поскольку мировые глянцы ответственно подходят к ежемесячным выпускам, то одна из версий следующего номера появилась на официальной странице журнала W в Instagram, а также в профиле его главной героини.

 
 
 
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new @wkorea cover by @hugocomte 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Зажигательная брюнетка Кендалл Дженнер, которая является одной из ведущих моделей современности, снялась для октябрьского W Magazine. Как отмечается под фотографией 23-летней звезды в Instagram, съемки проходили в одном из заброшенных зданий в пригороде Лондона. На модели был стильный и одновременно манящий наряд, а образ дополняли ювелирные украшения от бренда Tiffany & Co.

 
 
 
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#WCoverStory @wkorea #editor_pyk - #WKorea #CoverStory #FashionFilm #OctoberIssue #KendallJenner #Tiffany # @tiffanyandco

Публикация от W Korea (@wkorea)

Кендалл Дженнер необычно прорекламировала обувь: фото, видео

Опытной Кендалл удалось передать свою харизму и эффектность даже через объектив, представ на обложке журнала.

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Все по теме:

Фотосессия, Обложка, Глянец, Кендалл Дженнер.
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