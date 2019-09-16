В образе Ее Величества Елизаветы II: трансгендерная модель Chanel снялась в стиле королевы

Новости шоу бизнеса:25-летняя представительница люксового бренда Chanel примерила потрясающий образ, о котором мечтает едва ли не каждая девушка.

Чтобы украсить обложку нью-йоркского журнала Paper, трансгендарная модель Теодора Квинливан превратилась в Елизавету II.

Первые кадры эффектной фотосессии Теодора Квинливан опубликовала на своей странице в Instagram. Трансгендерная модель, которая недавно стала лицом косметической линейки Chanel, поделилась впечатлениями и несколькими образами монарха, которые ей выпала честь примерить.

Обложку украшает снимок, на котором Тедди Квинливан стоит рядом с грязным внедорожником в бежевом пальто и с платком на голове, держа на поводке двух собак породы вельш-корги.

Как, черт побери, сказочно стать королевой на день для этой главной цифровой обложки! Мне так весело было изображать королеву Елизавету и чувствовать свое королевское величество, – написала 25-летняя Тедди.

Стоит добавить, что на официальной странице журнала в Instagram представители опубликовали фото королевы Елизаветы II, на котором она увлечена фотографированием, а также кадр Тедди Квинливан, на котором она пыталась воссоздать действия легендарного монарха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Supermodel Teddy Quinlivan as #QueenElizabeth II #linkinbio Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 13 Сен 2019 в 8:04 PDT

Также модель позировала в элегантном образе, сидя на лестнице на улице, и с собаками на руках в салоне автомобиля, сменив верхнюю одежду. Конечно, фотограф Луис Бэнкс не смог не показать Тедди Квинливан в любимом голубом пальто Елизаветы II.