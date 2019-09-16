В образе Ее Величества Елизаветы II: трансгендерная модель Chanel снялась в стиле королевы

Чтобы украсить обложку нью-йоркского журнала Paper, трансгендарная модель Теодора Квинливан превратилась в Елизавету II.
Первые кадры эффектной фотосессии Теодора Квинливан опубликовала на своей странице в Instagram. Трансгендерная модель, которая недавно стала лицом косметической линейки Chanel, поделилась впечатлениями и несколькими образами монарха, которые ей выпала честь примерить.
Обложку украшает снимок, на котором Тедди Квинливан стоит рядом с грязным внедорожником в бежевом пальто и с платком на голове, держа на поводке двух собак породы вельш-корги.
Как, черт побери, сказочно стать королевой на день для этой главной цифровой обложки! Мне так весело было изображать королеву Елизавету и чувствовать свое королевское величество, – написала 25-летняя Тедди.
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PAPER MAGAZINE How fucking fabulous to get to be the queen for a day for this major digital cover story! I had so much fun channeling Queen Elizabeth and feeling my royal oats! Shot by the mega talented and absolutely fabulous Louis Banks! @louiebanksshoots @papermagazine @jack_collins @pablokuemin @terrybarberonbeauty @lylybui_ @arlaa_
Стоит добавить, что на официальной странице журнала в Instagram представители опубликовали фото королевы Елизаветы II, на котором она увлечена фотографированием, а также кадр Тедди Квинливан, на котором она пыталась воссоздать действия легендарного монарха.
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Также модель позировала в элегантном образе, сидя на лестнице на улице, и с собаками на руках в салоне автомобиля, сменив верхнюю одежду. Конечно, фотограф Луис Бэнкс не смог не показать Тедди Квинливан в любимом голубом пальто Елизаветы II.