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СМИ: Дженнифер Лоуренс вышла замуж

СМИ: Дженнифер Лоуренс вышла замуж
19:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:По информации западных СМИ, 28-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж за 34-летнего Кука Марони.

Кук Марони - директор галереи современного искусства Gladstone Gallery.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдеров. Отмечается, что Дженнифер и Кук были замечены возле здания брачного агентства в Нью-Йорке. По словам очевидцев, влюбленные расписались и получили свидетельство о том, что они стали мужем и женой.

Как говорится в источнике, пара решила не привлекать лишнего внимания. Лоуренс была одета в джинсы и серый пиджак, а Марони для выхода примерил белую толстовку. Вместе с ними были один друг, два охранника и фотограф.

Вероятнее всего, что влюбленные сыграют громкую свадьбу уже в следующем месяце.

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Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

Еще в июне 2018 года в СМИ впервые заговорили об отношениях 28-летней голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони.

Влюбленные часто попадали в объективы папарацци, но не комментировали информации о романе. В середине мая 2019 года пара отпраздновала помолвку в одном из нью-йоркских ресторанов. Поэтому вскоре Дженифер Лоуренс и Кук Марони торжественно обменяются клятвами.

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Свадьба, Актриса, Дженнифер Лоуренс, Кук Марони.
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