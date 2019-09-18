Самый известный двойник Джонни Деппа трагически погиб (Фото)

Новости шоу бизнеса:В понедельник падлборд Хенсли нашли возле пирса в заливе Кингс.

43-летний Джошуа Хенсли, которого называли Джеком Воробьем за то, что он часто одевался как персонаж Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря", утонул в заливе Кингс (Флорида).

Издание People сообщает, что тело местной знаменитости было обнаружено полицейскими через два дня после того, как его в последний раз видели плывущим по реке к заливу. Несмотря на то, что Хенсли был ветераном байдарочного спорта, он так и не вернулся на сушу.

Представитель полиции округа Цитрус заявил, что Хенсли пропал без вести после того, как в парке Хантер-Спрингс его видели плавающим на падлборде в субботу вечером. Смотрители парка забеспокоились на следующий день, заметив, что машина "Капитана Джека" осталась на стоянке Хантер-Спрингс на ночь.

Полицейские полагают, что Хенсли, который был одет в свой неизменный костюм, направлялся на остров Шелл, чтобы полюбоваться закатом.

Спасатели обыскали окрестности и всего через три часа обнаружили его тело в водах залива. В Facebook представитель офиса шерифа заявил, что власти в настоящее время расследуют инцидент, но сожалеют о трагедии.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джошуа в это трудное время, - написал он. - Капитан Джек был любимой фигурой в обществе, за ним будут скучать".

В городке Кристал Ривер Хенсли держал собственную фирму, где разрабатывал нестандартные доски и каяки для водного спорта. В последнем сообщении на Facebook мужчина поделился своим фото в костюме капитана Джека Воробья и написал, что "готов повеселиться на воде".

После печальных новостей многие пользователи социальной сети отдали дань уважения Хенсли, вспомнив его яркие костюмы и дружелюбную натуру

"Спасибо, капитан Джек. За удивительные воспоминания, за то, что всегда останавливался и делал трюки для моих внуков. Кристал Ривер не будет прежним. Мысли и молитвы о семье и друзьям этого удивительного человека. Покойся с миром, капитан", - написал один из пользователей.

Родные Хенсли пригласили жителей городка на вечер памяти "Капитана Джека".

"Мы приглашаем всех приходить и рассказывать свои любимые истории о Джоше, обниматься и отправлять маленькие огненные лодочки в воду, которую он так любил", - говорится в описании события на Facebook.