Брэд Питт назвал актеров, с которыми не смог бы соперничать

Новости шоу бизнеса:Актер признался, что сравнивает себя только с двумя коллегами по цеху.

Брэд Питт стал героем октябрьского номера журнала GQ. В своем интервью он рассказал о том, какими правилами руководствуется при выборе ролей.

Перед тем, как соглашаться играть ту или иную роль, Брэд спрашивает себя: "Если я собираюсь сыграть эту роль, то что я смогу привнести в нее такого, что не сможет сделать другой актер?". Таким вопросом он из раза в раз задается уже на протяжении 15 лет. Обычно Питт думает о том, как он сможет привнести личный опыт, как он поделится чувством юмора, личными переживаниями и болью, которую актер пережил. И даже Брэду есть на кого равняться.

Когда я смотрю на Кристиана Бэйла или Тома Харди, я понимаю, что не могу сделать то, что делают они, – признался он.

Также актер сказал, что очень любит наблюдать за игрой Бэйла и Харди:

Я люблю смотреть на них. И ведь я не мог войти в эту роль. Мне очень хотелось бы, чтобы со своей стороны я смог делать то же самое, что и они.

Несмотря на довольно критичное отношение к своим ролям, все восхищены Брэдом в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В свои 55 лет актер по-прежнему заставляет влюбляться в него не только из-за привлекательной внешности, но и из-за качественной актерской игры.