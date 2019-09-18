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Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"

Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"
11:41 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Никита всегда скрытен, когда речь заходит о его личной жизни.

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), который не любит афишировать свою личную жизнь, рассказал об отношениях с новой солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Исполнитель на протяжении 7 лет скрывал от публики свою возлюбленную, и рассказал о ней только после расставания. О своих новых отношениях артист также не охотно говорит, но для программы "Життя відомих людей" Алексеев решил сделать исключение.

Впервые о романе артистов заговорили в апреле этого года. Тогда в сеть просочились снимки пары с совместного отдыха в Италии. А в июне Никита и Ульяна впервые вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ: во время прохода по красной дорожке влюбленные держались за руки, не скрывая своих нежных чувств.

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Несмотря на то, что тайное уже стало явным, Alekseev все равно с осторожностью говорит о чувствах. "Я это делаю очень аккуратно. Я все равно не готов делиться самым сокровенным", - заметил певец.

Артист считает, что их встреча с Ульяной была предначертана судьбой. "Нас свела судьба, я в этом убежден абсолютно точно", - отметил Никита.

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Отношения, Виа Гра, Знаменитости, Артист, Алексеев, Певец.
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