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Так делала или нет: "Мисс Украина 2019" призналась о пластических операциях

Так делала или нет: "Мисс Украина 2019" призналась о пластических операциях
22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Имя 24-летней Маргариты Паши стало известно всем украинцам после того, как девушка победила на конкурсе красоты "Мисс Украина 2019".

С тех пор красавица начала выполнять свои обязанности и не избежала провокационных вопросов.

Эффектная харьковчанка приняла участие в церемонии награждения лучших пластических хирургов Stella International Beauty Awards. Это впервые Маргарита Паша появилась на светском мероприятии в статусе "Мисс Украина 2019". Девушка не только поздравила победителей, но и нашла время для общения с журналистами.

В частности, Маргарита Паша не обошла вопрос о пластических операциях. Красотка откровенно призналась, что ничего не меняла в своей внешности хирургически и не собирается пока этого делать.

"Нет, я не делала пластических операций и надеюсь, что в ближайшие 10 лет, возможно, 20, этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь", – призналась Маргарита Паша.

"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019" состоялся 12 сентября в "Дворце Украина". По результатам всех этапов конкурса победу одержала студентка из Харьковщины Маргарита Паша. Красавица сумела завоевать победу среди 23 самых красивых девушек со всех уголков Украины.

Известно, что Маргарита Паша учится в Киевском институте международных отношений. До этого девушка получила диплом магистра по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Перед конкурсом красоты Маргарита Паша призналась, что хочет в будущем создать интернат для детей-сирот.

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Пластика, Пластические операции, Мисс Украина 2019, Маргарита Паша, Честное признание.
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