Белла Хадид поразила фанов пышными формами (Фото)

Супермодель Белла Хадид в черном парике взбудоражила воображение своих поклонников в социальных сетях горячим снимком без нижнего белья.
Соблазнительное фото 22-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 25,9 миллиона подписчиков.
Из аксессуаров на модели только черные кожаные перчатки, украшенные драгоценными кольцами и браслетами.
Звезда прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в сторону. Белла отметила, что этот кадр был сделан для издания Pop magazine еще в августе.
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Не менее сексуальными были и другие фото со съемки для журнала Pop. На другом кадре Белла Хадид появилась в кожаной куртке, также засветив обнаженную грудь.
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