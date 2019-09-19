Белла Хадид поразила фанов пышными формами (Фото)

Новости шоу бизнеса:На фотографии Хадид позирует обнаженной в провокативном образе с короткой стрижкой и черным цветом волос.

Супермодель Белла Хадид в черном парике взбудоражила воображение своих поклонников в социальных сетях горячим снимком без нижнего белья.

Соблазнительное фото 22-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 25,9 миллиона подписчиков.

Из аксессуаров на модели только черные кожаные перчатки, украшенные драгоценными кольцами и браслетами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hellz Bellz You are so next level creative and a real visionary @hugocomte such a pleasure . !! thank you to Hugo @vanessareidofficial @namiyyy @chiwonghair @stephaniewaknine I cant wait for this full story to come out !! Xx @thepopmag I Love You ! Публикация от (@bellahadid) 10 Авг 2019 в 10:38 PDT

Звезда прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в сторону. Белла отметила, что этот кадр был сделан для издания Pop magazine еще в августе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me n Hugo. My Fckin idol @hugocomte @thepopmag Публикация от (@bellahadid) 17 Сен 2019 в 11:44 PDT

Не менее сексуальными были и другие фото со съемки для журнала Pop. На другом кадре Белла Хадид появилась в кожаной куртке, также засветив обнаженную грудь.

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