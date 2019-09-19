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Белла Хадид поразила фанов пышными формами (Фото)

Белла Хадид поразила фанов пышными формами (Фото)
09:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фотографии Хадид позирует обнаженной в провокативном образе с короткой стрижкой и черным цветом волос.

Супермодель Белла Хадид в черном парике взбудоражила воображение своих поклонников в социальных сетях горячим снимком без нижнего белья.

Соблазнительное фото 22-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 25,9 миллиона подписчиков.

Из аксессуаров на модели только черные кожаные перчатки, украшенные драгоценными кольцами и браслетами. 

Звезда прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в сторону. Белла отметила, что этот кадр был сделан для издания Pop magazine еще в августе. 

 
 
 
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Me n Hugo. My Fckin idol @hugocomte @thepopmag

Публикация от (@bellahadid)

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Не менее сексуальными были и другие фото со съемки для журнала Pop. На другом кадре Белла Хадид появилась в кожаной куртке, также засветив обнаженную грудь.

Напомним, что поп-певица Бритни Спирс стала самой обсуждаемой звездой в СМИ, ведь страсти вокруг ее семьи не утихают. На днях разгорелся очередной скандал с ее участием: экс-муж звезды заявил, что ее отец избил внука и, вероятно, избежит за это наказание.

 

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Модель, Звезда, Знаменитость, супермодель, Белла Хадид.
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