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Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян

Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
13:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда американского реалити-шоу может вздохнуть с облегчением.

Ким Кардашьян несколько дней назад поразила своих поклонников новостью – она неизлечимо больна. Знаменитость прошла необходимое обследование и повторно сдала анализы. Врачи смогли установить точный диагноз только после полученных результатов.

Как сообщалось, у Ким Кардашьян медики обнаружили псориатический артрит. Известно, что знаменитость уже долгое время борется с псориазом. Перед этим у звезды были подозрения на волчанку. В любом случае Ким стало легче себя чувствовать, когда услышала от врачей точный диагноз.

"Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду... а потом подумать, как относиться к этому положительно, потому что это не изменится", – говорит Кардашьян. 

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Но не все так просто, как могло б показаться. А на самом деле псориатический артрит может привести к инвалидности, если его не лечить.

Как сообщалось ранее, телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".

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Болезни, Знаменитости, Ким Кардашьян, Заболевание.
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