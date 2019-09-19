Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян

Новости шоу бизнеса:Звезда американского реалити-шоу может вздохнуть с облегчением.

Ким Кардашьян несколько дней назад поразила своих поклонников новостью – она неизлечимо больна. Знаменитость прошла необходимое обследование и повторно сдала анализы. Врачи смогли установить точный диагноз только после полученных результатов.

Как сообщалось, у Ким Кардашьян медики обнаружили псориатический артрит. Известно, что знаменитость уже долгое время борется с псориазом. Перед этим у звезды были подозрения на волчанку. В любом случае Ким стало легче себя чувствовать, когда услышала от врачей точный диагноз.

"Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду... а потом подумать, как относиться к этому положительно, потому что это не изменится", – говорит Кардашьян.

Но не все так просто, как могло б показаться. А на самом деле псориатический артрит может привести к инвалидности, если его не лечить.

Как сообщалось ранее, телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".