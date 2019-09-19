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Просто сама элегантность: Кейт Миддлтон на официальном выходе в Лондоне (Фото)

Просто сама элегантность: Кейт Миддлтон на официальном выходе в Лондоне (Фото)
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские возвращаются к насыщенным будням после летних каникул и заслуженного отпуска.

Особенно неожиданным получилось возвращение 37-летней Кейт Миддлтон, ведь после того, как она отправила 4-летнюю дочку в школу, сеть взрывают слухи о ее четвертой беременности. Однако такие слухи никак не повлияли на появление представительницы королевской семьи на публике.

На днях принцесса Шарлотта, которая в этом году впервые пошла в школу, похвасталась перед одноклассниками известием, что ее мама ожидает еще одного ребенка.

Вероятно, громкое высказывание 4-летней дочери составило определенные трудности для Кейт Миддлтон, которая вынуждена совершать публичные выходы, выполняя свои обязанности.

Однако сейчас Кенсингтонский дворец не подтвердил слухи, а 37-летняя герцогиня появляется перед публикой, будто ничего не случилось.

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Кейт Миддлтон посетила центр поддержки детям и молодым людям Sunshine House в Лондоне. Для солнечного, но уже осеннего дня, жена принца Уильяма выбрала черный total look. Однако герцогиня Кембриджская сумела выглядеть стильно, надев даже монохромный образ. Ведь изюминкой ее образа стали широкие классические кюлоты, которые она дополнила блузой в белый горошек от Equipment.

Напомним, что в сети неожиданно опубликовали архивное видео, на котором будущая герцогиня Кейт Миддлтон поет во время школьного концерта. На кадрах жена принца Уильяма очень артистична и неплохо исполняет песню. Кейт Миддлтон тогда исполняла роль в спектакле "Моя прекрасная леди".

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