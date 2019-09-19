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"Я повзрослела в этих отношениях": Кети Перри рассказала о совместной жизни с Орландо

"Я повзрослела в этих отношениях": Кети Перри рассказала о совместной жизни с Орландо
18:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:34-летняя американская певица Кэти Перри откровенно рассказала об отношениях со своим женихом.

По ее словам, 42-летний Орландо Блум сильно изменил ее жизнь, став ее частью.

Более полугода назад Кэти Перри и Орландо Блум официально обручились Кэти Перри официально обручилась с Орландо Блумом: первые фото , однако об организации празднования их свадьбы они пока молчат. Однако об отношениях американская певица говорит свободно, не скрывая откровенных деталей.

На днях 34-летняя Кэти Перри стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес, где и рассказала о совместной жизни со своим женихом. По словам звезды, отношения с британским актером пошли ей только на пользу.

"У нас все очень строго и по расписанию. Раньше я спала до 11 утра, а сейчас я, как нормальный человек, засыпаю в 10 вечера, потому что утром у нас подъем в 8 утра. Поэтому могу точно сказать, что я повзрослела в этих отношениях. Я думаю, что до сих пор одеваюсь как ребенок, потому что так борюсь с взрослением", – заявила Кэти Перри.

"Она замечательная": Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри

Однако, несмотря на свою детскость в выборе одежды, она не стесняется взрослых и настоящих чувств к своему возлюбленному. Перед камерой, зная, что шоу посмотрят миллионы людей, она заговорила об Орланде Блуме, как о лучшем мужчине в мире.

"Он самый добрый из всех мужчин, которых я встречала. Он очень трогательный, эмоциональный и духовный", – призналась Кэти Перри.

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Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, Звезды, Звездная парочка.
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