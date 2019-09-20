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У Беллы Хадид появился двойник (Фото)

У Беллы Хадид появился двойник (Фото)
08:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Уже сейчас многие пользователи Instagram интересуются профессиональной деятельностью и личной жизнью русской Беллы Хадид.

У многих знаменитостей есть "двойники". Фанаты уже успели оценить близнецов Меган Маркл, Рианны, Дэниела Рэдклиффа и других. Недавно стало известно, что такой двойник есть и у Беллы Хадид.

Девушкой, очень похожей на 22-летнюю модель, оказалась Анастасия Арабчикова ― российский стилист и основатель бренда сумок your.reticule.

Если посмотреть на фотографии Анастасии в Instagram, то станет очевидным, что она действительно очень похожа на Беллу. Сходство многие пользователи считают просто поразительным, особенно после того, как Хадид осветлила волосы. Образ звезда изменила не так давно, и многие нашли, что произошедшие перемены пошли ей на пользу. 

Арабчикова относится к своему сходству со знаменитостью очень спокойно. Она занимается любимым делом и активно продвигает собственный бренд. Очевидно, что теперь, когда ее внешность стала такой узнаваемой, ее популярность резко возрастет. 

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Напомним, что недавно модель приняла участие в Неделе моды в Милане. При подготовке шоу бренда Alberta Ferretti, представлявшего коллекцию весна-лето 2020, фотографам удалось запечатлеть Беллу. На ней был черный кроп-топ без рукавов, на фотографии отчетливо видны небритые подмышки знаменитости.

Этот факт вызвал горячие обсуждения среди поклонников Хадид. Одни приветствовали ее естественность и смелость, утверждали, что именно так модель выступает за феминизм. Другие же посчитали, что она просто-напросто не следит за собой, и весьма негативно прокомментировали такие попытки "бороться за феминизм".

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Двойник, Белла Хадид, Анастасия Арабчикова.
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