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Елизавета II лично заварила и принесла чай рабочему, который ее не узнал

Елизавета II лично заварила и принесла чай рабочему, который ее не узнал
12:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на высокий статус в обществе, королева Великобритании довольно обычно ведет себя в обыденной жизни.

Так, мебельщик, которому пришлось работать в резиденции Елизаветы II, рассказал о том, как Ее Величество предложила ему выпить чаю, когда тот работал в стенах дворца.

Накануне мы писали о креативности команды, которая работает в Букингемском дворце вместе с Елизаветой II, и реакцию королевы на письмо 5-летней девочки. А незадолго после этого на сайте издания The Sun появилось откровенное интервью человека, которому пришлось работать в резиденции Ее Величества.

Скоро на большой экран выйдет документальный фильм "Тайны королевских дворцов", в съемках которого принимают участие немало реальных персонажей. Одним из героев ленты стал Кевин Эндрюс, который работает мебельщиком, рассказал особую, по его словам, историю своего напарника.

Мужчина рассказал необычную историю о том, как его коллеге, имя которого он оставил в тайне, предложила выпить чаю сама королева Елизавета II. По его словам, человек ушел в работу с головой, когда монарх просто спросила его, не хочет ли он чаю, на что тот радостно согласился.

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Давайте. В кувшине, с двумя ложками сахара. Так любят строители. Мне не нужна та ерунда, которую мне приносили в прошлый раз со всеми этими фарфоровыми блюдцами,- повторил муж ответ своего коллеги.

После чего Ее Величество принесли чашку и сказала, что поставила его на стол. Когда мебельщик вернулся, то увидел перед собой Елизавету II. К сожалению, проверить достоверность этой информации невозможно, поскольку это история работника, который даже не назвал имя своего напарника.

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Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, The Sun, Тайны королевских дворцов, Кевин Эндрюс.
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