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64-летний Крис Нот во второй раз станет отцом (Фото)

64-летний Крис Нот во второй раз станет отцом (Фото)
13:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известный как мистер Биг из "Секса в большом городе", скоро снова станет отцом.

Голливудский актер Крис Нот в 64 года готовится второй раз стать отцом. Такой радостной новостью он поделился с поклонниками в сети.

Актер рассказал, что его 37-летняя жена Тара Уилсон снова беременна. На странице в инстаграм он поделился с поклонниками фото, на котором заметно, как его любимая нежно обнимает беременный живот. Супруги решили не скрывать пол ребенка и уже заявила, что ожидает появления мальчика.

У Ориона вскоре появится брат. Ну а мне следует привести себя в форму, – с юмором написал Крис Нот. 

 
 
 
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Orion is getting a brother- I better get my ass in shape.

Публикация от Chris Noth (@chrisnothofficial)

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Поклонники сразу же после такой радостной новости поспешили поздравить голливудскую чету. Также к поздравлениям присоединилась и актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале "Секс в большом городе" сыграла любимую девушку героя Криса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обоих!" – написала она.

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Дети, Беременность, Знаменитости, Актер, Голливудский актер, Крис Нот.
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