64-летний Крис Нот во второй раз станет отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный как мистер Биг из "Секса в большом городе", скоро снова станет отцом.

Голливудский актер Крис Нот в 64 года готовится второй раз стать отцом. Такой радостной новостью он поделился с поклонниками в сети.

Актер рассказал, что его 37-летняя жена Тара Уилсон снова беременна. На странице в инстаграм он поделился с поклонниками фото, на котором заметно, как его любимая нежно обнимает беременный живот. Супруги решили не скрывать пол ребенка и уже заявила, что ожидает появления мальчика.

У Ориона вскоре появится брат. Ну а мне следует привести себя в форму, – с юмором написал Крис Нот.

Поклонники сразу же после такой радостной новости поспешили поздравить голливудскую чету. Также к поздравлениям присоединилась и актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале "Секс в большом городе" сыграла любимую девушку героя Криса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обоих!" – написала она.