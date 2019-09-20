Александр Пикалов встретил в Киеве голливудского кинозлодея (Фото)

В Киев прилетел американский актер Дэнни Трехо ("Мачете", "Дети шпионов"). Уже 21 и 22 сентября голливудский кинозлодей погостит на фестивале Comic Con Ukraine 2019, где пообщается с фанами и расскажет о своей насыщенной карьере в кино, индустрии видеоигр и клипов.
К прилету Трехо готовились его поклонники, в частности актер и худрук студии "Квартал 95" Александр Пикалов.
Примечательно, что появилась в соцсетях и первая фотография актера Кристофера Ллойда в бориспольском аэропорту. Звезда картин "Назад в будущее" и "Семейка Аддамс" также стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019.
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Крутість цього фото зашкалюєЙ! Всесвітньо відомий актор Денні Трехо прилетів до України на @comicconukraine, а зустрічав його в аеропорту не менш відомий і крутий Саша Пікалов. #comicconukraine #dannytrejo #дэннитрехо #сашапикалов #кварталмощьсила #квартал95 #kvartal95
Как стало известно ранее, третьим специальным гостем фестиваля в этом году станет соавтор культовой видеоигры Doom Джон Ромеро. Напомним, Comic Con Ukraine 2019 пройдет на Арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября. В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.