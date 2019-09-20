Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

"Это долгожданный ребенок": Наталка Карпа рассказала, почему забеременела в 37 лет (Фото)

"Это долгожданный ребенок": Наталка Карпа рассказала, почему забеременела в 37 лет (Фото)
15:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица призналась, что не могла успешно забеременеть долгое время.

Заслуженная артистка Украины только недавно рассказала о своем интересном положении.

37-летняя украинская певица Наталка Карпа с нетерпением ждет своего первого малыша. На вопросы о том, кого же родит артистка, мальчика или девочку, женщина пока точный ответ дать не может: "Пола пока мы не знаем".

В своем новом интервью украинским журналистам Наталка Карпа рассказала, что неоднократно пыталась забеременеть. Певица запускает свой авторский проект "Первенец в 38", в котором будет рассказывать о всех прелестях и сложностях ухаживания и воспитания младенца.

"Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно "Первенец в 38"? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот - счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой", - прокомментировала будущая мамочка.

Певица Наталья Карпа беременна первенцем: сделает ли артистка перерыв в карьере (Видео)
Певица Наталья Карпа беременна первенцем: сделает ли артистка перерыв в карьере (Видео)Читать полностью

К тому же, Наталка Карпа призналась, что долгие годы она не могла успешно забеременеть, и эта ситуация не раз лишала ее надежды на полноценную семью: "После нескольких лет совместной жизни начали возникать вопросы: планируете, когда? У нас очень плотные графики, поэтому это оказалось совсем не просто. Я начала готовиться: правильно питаться, мужу подсовывать контейнеры со здоровой пищей, мы сдали анализы - проверили организмы, врач мне предложила пропить курс витаминов, но результаты были неутешительные. И, как только мы все отпустили, расслабились: как будет, так будет - все получилось".

Украинская певица дополнила, что очень переживала, как сообщит радостную новость своему мужу, участнику АТО Евгению Терехову, ведь супруги уже и не надеялись на хорошие новости. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бесплодие, Беременность, Украинская певица, Евгений Терехов, Наталка Карпа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь