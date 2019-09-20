"Это долгожданный ребенок": Наталка Карпа рассказала, почему забеременела в 37 лет (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица призналась, что не могла успешно забеременеть долгое время.

Заслуженная артистка Украины только недавно рассказала о своем интересном положении.

37-летняя украинская певица Наталка Карпа с нетерпением ждет своего первого малыша. На вопросы о том, кого же родит артистка, мальчика или девочку, женщина пока точный ответ дать не может: "Пола пока мы не знаем".

В своем новом интервью украинским журналистам Наталка Карпа рассказала, что неоднократно пыталась забеременеть. Певица запускает свой авторский проект "Первенец в 38", в котором будет рассказывать о всех прелестях и сложностях ухаживания и воспитания младенца.

"Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно "Первенец в 38"? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот - счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой", - прокомментировала будущая мамочка.

К тому же, Наталка Карпа призналась, что долгие годы она не могла успешно забеременеть, и эта ситуация не раз лишала ее надежды на полноценную семью: "После нескольких лет совместной жизни начали возникать вопросы: планируете, когда? У нас очень плотные графики, поэтому это оказалось совсем не просто. Я начала готовиться: правильно питаться, мужу подсовывать контейнеры со здоровой пищей, мы сдали анализы - проверили организмы, врач мне предложила пропить курс витаминов, но результаты были неутешительные. И, как только мы все отпустили, расслабились: как будет, так будет - все получилось".

Украинская певица дополнила, что очень переживала, как сообщит радостную новость своему мужу, участнику АТО Евгению Терехову, ведь супруги уже и не надеялись на хорошие новости.