Деми Мур прокомментировала измены своего бывшего мужа Эштона Катчера

Например, актриса признается, что их брак с Эштоном Катчером был довольно сложным и распался из-за измен молодого мужа.
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка. "Я просто хотела показать ему, насколько открытой и веселой я могу быть", ― сказала актриса, но добавила, что такой эксперимент позднее привел к их разрыву.
В 2010 году, пока Мур снималась в Нью-Йорке в ленте "Родственнички", ее супруг развлекался с любовницей в их доме в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, тогда Катчер оправдал свою измену тем, что они уже привлекали в свою сексуальную жизнь третье лицо и это размыло границы дозволенного.
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First hard copies just arrived. Feels good to hold it in my hands, finally. Such a long time coming. #insideoutbook is coming Sept 24!
Спустя год произошел еще один адюльтер ― на холостяцкой вечеринке друга Эштона Дэнни Мастерсона актер начал флиртовать с 22-летней Сарой Лиль. Девушка дала эксклюзивное интервью US Weekly, в котором рассказала об отношениях с Катчером.
"У меня скрутило живот. Я поняла, что она не лжет", ― описывает свои ощущения Деми Мур.
Вскоре Эштон выехал из дома frnhbcs, однако официально пара развелась лишь в 2013 году.