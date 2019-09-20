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Деми Мур прокомментировала измены своего бывшего мужа Эштона Катчера

Деми Мур прокомментировала измены своего бывшего мужа Эштона Катчера
16:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:На следующей неделе в США выйдут мемуары Деми Мур под названием Inside Out ("Наизнанку"), но уже сейчас можно прочитать отрывки, гуляющие по сети.

Например, актриса признается, что их брак с Эштоном Катчером был довольно сложным и распался из-за измен молодого мужа.

Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка. "Я просто хотела показать ему, насколько открытой и веселой я могу быть", ― сказала актриса, но добавила, что такой эксперимент позднее привел к их разрыву.

В 2010 году, пока Мур снималась в Нью-Йорке в ленте "Родственнички", ее супруг развлекался с любовницей в их доме в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, тогда Катчер оправдал свою измену тем, что они уже привлекали в свою сексуальную жизнь третье лицо и это размыло границы дозволенного.

 
 
 
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First hard copies just arrived. Feels good to hold it in my hands, finally. Such a long time coming. #insideoutbook is coming Sept 24!

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

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Спустя год произошел еще один адюльтер ― на холостяцкой вечеринке друга Эштона Дэнни Мастерсона актер начал флиртовать с 22-летней Сарой Лиль. Девушка дала эксклюзивное интервью US Weekly, в котором рассказала об отношениях с Катчером.

"У меня скрутило живот. Я поняла, что она не лжет", ― описывает свои ощущения Деми Мур.

Вскоре Эштон выехал из дома frnhbcs, однако официально пара развелась лишь в 2013 году.

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Все по теме:

Брак, Отношения, Деми Мур, Звездные пары., Знаменитости, Эштон Катчер, Звезды, Бывшие, Измены.
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