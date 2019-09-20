Танцы со звездами 2019: чего ожидать от 5 выпуска популярного проекта (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 22 сентября, пройдет пятый выпуск танцевального шоу.

Один из самых удивительных проектов на украинском телевидении покорил немало сердец своими зажигательными номерами. Пятый выпуск обещает быть незабываемым.

Новый выпуск проекта "Танцы со звездами" пройдет под лозунгом "Год, который изменил мою жизнь".

Украинские звезды расскажут своими танцами о части своей жизни, которая изменила их судьбы до и после. Трогательный номер пятого выпуска каждый участник подарит своему самому близкому и родному человеку.

В прямом эфире ведущей на балконе станет телеведущая Надежда Матвеева, которая, к сожалению, покинула танцевальный проект на прошлой неделе, 15 сентября.

Горячий дуэт Даниэля Салема и Юлии Сахневич поведает нам о разлуке с самыми близкими людьми.

Также почтят память умершей актрисы юмористического проекта "Дизель шоу" Марины Поплавской, которая погибла в 2018 году. Танцевальный номер исполнит коллега погибшей Виктория Булитко и ее партнер Дмитрий Дикусар.

И это еще не все секреты пятого выпуска грандиозного, и трогательного следующего выпуска.

Для преданных зрителей организаторы шоу подготовили выступление итальянского трио Il Volo, которое пройдет в финальной части выпуска.