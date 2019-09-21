Скачать
Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Кайли Дженнер выставила пикантное фото в облегающем леопардовом комбинезоне

Кайли Дженнер выставила пикантное фото в облегающем леопардовом комбинезоне
12:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная американка, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер не перестает удивлять своих поклонников в социальных

22-летняя Insta-дива похвасталась хищным образом, в котором ей удалось прекрасно продемонстрировать свои пышные формы.

Стройная талия и пышные ягодицы – именно такой идеал фигуры пропагандирует Кайли Дженнер на своей странице в Instagram. Часть ее фанатов утверждает, что такие бедра и животик она получила благодаря хирургическому вмешательству, а часть уверяет, что ее фигура – результат упорного труда.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не берется комментировать свой внешний вид, однако демонстрировать его не прекращает. Так, накануне молодая мамочка опубликовала очередной соблазнительный снимок в винтажном образе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wild

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

На фоне стены 22-летняя Кайли Дженнер позировала в облегающей желтом комбинезоне с леопардовым принтом, поверх которого надела куртку с таким же окрасом. Она сексуально подняла левую ногу, благодаря чему привлекла еще больше внимание к пышным ягодицам. Образ хищницы дополнила сумка в тон и стильные босоножки с прозрачными пластиковыми полосками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Стиль, Звезды, Наряд, Красная дорожка, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер, KKW X KYLIE, KYLIE.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Очередное нарушение &quot;тишины&quot;: СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ и др.
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь