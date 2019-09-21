Меган Маркл на свадьбе подруги в Риме в платье от Valentino за 11 тысяч долларов

Новости шоу бизнеса:Накануне, 20 сентября, в Риме состоялся так называемый съезд селебрити по случаю бракосочетания американского дизайнера Миши Нону.

Поскольку она является близкой подругой Меган Маркл, то королевская чета тоже присутствовала на праздновании. Для торжественного события 38-летняя герцогиня Сассекская выбрала невероятное платье от итальянского бренда, стоимость которого достигала 11 тысяч долларов.

О прилете королевской четы в Рим После вечера в баре: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим стало известно в четверг, 19 сентября. Причиной их визита в Италию стало бракосочетание подруги Меган Маркл 31-летней Миши Нону с 33-летним бизнесменом Майклом Хессом. Пышное празднование происходило в роскошной вилле под названием "Аурелия", которая была построена в XVII веке.

На территорию отеля гостей привозили специально нанятым кортежем. Так, из одного из роскошных автомобилей вышли 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл. К появлению на знаковом событии герцогиня Сассекская подошла очень тщательно, поскольку Миша Нону приняла непосредственное участие в истории любви нынешней королевской четы.

Наряд, который надела Меган Маркл, полностью соответствовал статусности и важности события. Она отдала предпочтение любимому черному цвету, хотя для представителей монаршей семьи не принято одевать образы такого оттенка на радостные события. Черное платье от Valentino за 11 тысяч долларов привлекло немало внимания. Длина макси, полупрозрачная ткань на спине и V-образное декольте придало образу эффектность, а роскошное декорирование небольшими камнями – изысканность. Образ дополняли массивные серьги, которые красиво "ложились" на ухо, и вечерняя прическа.

Напомним, что Иванка Трамп входит в число звездных гостей на свадьбе Миши Нону в Риме. 20 сентября в столице Италии состоялась роскошная свадьба дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Иванка Трамп прибыла вместе со своим мужем Джаредом Кушнером, демонстрируя свою потрясающую фигуру в нежно персиковом платье.