Скачать
Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ
Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Меган Маркл на свадьбе подруги в Риме в платье от Valentino за 11 тысяч долларов

Меган Маркл на свадьбе подруги в Риме в платье от Valentino за 11 тысяч долларов
11:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Накануне, 20 сентября, в Риме состоялся так называемый съезд селебрити по случаю бракосочетания американского дизайнера Миши Нону.

Поскольку она является близкой подругой Меган Маркл, то королевская чета тоже присутствовала на праздновании. Для торжественного события 38-летняя герцогиня Сассекская выбрала невероятное платье от итальянского бренда, стоимость которого достигала 11 тысяч долларов.

О прилете королевской четы в Рим После вечера в баре: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим стало известно в четверг, 19 сентября. Причиной их визита в Италию стало бракосочетание подруги Меган Маркл 31-летней Миши Нону с 33-летним бизнесменом Майклом Хессом. Пышное празднование происходило в роскошной вилле под названием "Аурелия", которая была построена в XVII веке.

На территорию отеля гостей привозили специально нанятым кортежем. Так, из одного из роскошных автомобилей вышли 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл. К появлению на знаковом событии герцогиня Сассекская подошла очень тщательно, поскольку Миша Нону приняла непосредственное участие в истории любви нынешней королевской четы.

Веселые выходные в Италии: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим

Наряд, который надела Меган Маркл, полностью соответствовал статусности и важности события. Она отдала предпочтение любимому черному цвету, хотя для представителей монаршей семьи не принято одевать образы такого оттенка на радостные события. Черное платье от Valentino за 11 тысяч долларов привлекло немало внимания. Длина макси, полупрозрачная ткань на спине и V-образное декольте придало образу эффектность, а роскошное декорирование небольшими камнями – изысканность. Образ дополняли массивные серьги, которые красиво "ложились" на ухо, и вечерняя прическа.

Напомним, что Иванка Трамп входит в число звездных гостей на свадьбе Миши Нону в Риме. 20 сентября в столице Италии состоялась роскошная свадьба дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Иванка Трамп прибыла вместе со своим мужем Джаредом Кушнером, демонстрируя свою потрясающую фигуру в нежно персиковом платье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, герцог Сассекский, Герцоги Сассекские, Арчи-Харрисон, Prince Harry, Гарри и Меган Маркл, Meghan Markle, Duchess Meghan.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Очередное нарушение &quot;тишины&quot;: СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ и др.
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые поздравления на украинском языке
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь