Моника Беллуччи впечатлила модным платьем с глубоким декольте (Фото)

Новости шоу бизнеса:Фото уже собрало 88 тысяч лайков и массу комплиментов в адрес красавицы.

Моника Беллуччи часто снимается в новых фотосессиях, а их результатом делится с подписчиками в личном микроблоге. Так произошло и на этот раз. Звезда опубликовала эффектное фото, на котором запечатлена вместе с белым павлином.

"Almost week-end, enjoy it", ("Почти вик-энд, наслаждайтесь им"), - написала под снимком актриса.

Позировала Моника в роскошном платье от бренда Schiaparelli. Белый наряд со шлейфом, глубоким декольте и высоким разрезом на подоле был невероятно к лицу актрисе. Платье с цветочной аппликацией Беллуччи дополнила черными колготами и туфлями. Свои роскошные волосы звезда собрала в простую прическу.

Отметим, что сейчас 54-летняя актриса и модель одинока. 14 лет (с 1999-го по 2013-ый) Беллуччи состояла в браке со своим коллегой Венасаном Касселем. Их считали одной из самых красивых пар мирового кинематографа. Моника родила мужу двух дочерей: Деву, которой уже 15 лет, и Леони, которой всего 9 лет. Хотя супруги расстались, они остались в дружеских отношениях. Кстати, в этом году Моника стала выходить в свет со своей старшей дочерью, которая унаследовала мамину красоту.

Беллуччи не раз входила в списки самых красивых женщин мира. В свои 54 года актриса может похвастаться не только неувядающей красотой, но и прекрасной фигурой с женственными изгибами. Кстати, звезда предпочитает стареть естественно, не прибегая к услугам пластического хирурга.