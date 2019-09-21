Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

"Не надо прыгать выше головы": Елена Кравец рассказала о сложностях участия в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

"Не надо прыгать выше головы": Елена Кравец рассказала о сложностях участия в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
16:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская звезда студии "95 квартал" рассказала в коротком видео о своих впечатлениях в танцевальном проекте.

Очаровательная Елена Кравец опубликовала на официальном YouTube-канале короткое видео, в котором поделилась со своими поклонниками удивительными впечатлениях и невероятными страхами по поводу участия в грандиозном проекте шоу "Танцы со звездами".

Первое, о чем поведала звезда "Женского квартала", это рассказ о переживаниях, которые наступают перед каждым выходом на танцпол. Особенно Елена Кравец сообщает об изнуряющих тренировках и обучении сложных элементов танца: "После тетього эфира я сделала вывод, что не надо прыгать выше головы, пока ты не научился устойчиво стоять на ногах. Мы брали довольно сложные танцы - фоксторот, модерн, сальсу. А это трудно для человека, который никогда особо не танцевал. Мы немного переоценили свои возможности. В этот раз такого не будет".

Несмотря на это, украинская звезда благодарит своего партнера, танцора Макса Леонова, который очень часто хвалит Кравец. Уточним, что до этого у Елены практически не было профессиональной подготовки к серьезным соревнованиям по танцам: "Реально, мне с ним повезло. Во-первых, он меня многому учит, как партнер в танце. Во-вторых, он учит меня фокусироваться на том, что я делаю, быть самостоятельно и самое главное - доверять".

Но что больше позабавило фанатов в откровениях звезды, так это признание в аппетите, которое становится все больше по мере увеличения нагрузок в репетиционном зале.

"Танцы со звездами 2019": MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира (Видео)

"Вы просто не знаете, ребята, как я ем. Мне кажется, что я сейчас съедаю такую порцию, как мой папа, когда он был в соку, а он у меня крепкий мужчина. Вы понимаете, просто жреш, жреш и ничего – никаких диет и все равно худеешь", - прокомментировала Елена Кравец.

Напомним, что следующий выпуск проекта "Танцы со звездами 2019" пройдет на тему "Год, который изменил мою жизнь". Украинские звезды расскажут своими танцами о части своей жизни, которая изменила их судьбы до и после.

Елена Кравец станцует под песню Аллы Пугачевой "Также как все", в котором звезда поведает о тяжелой судьбе женщины, работающей в чисто мужском коллективе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Фото, Танцы со звездами, 95 квартал, Вечерний Квартал, Елена Кравец, Танці з зірками, Женский квартал, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Макс Леонов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь