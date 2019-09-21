"Не надо прыгать выше головы": Елена Кравец рассказала о сложностях участия в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская звезда студии "95 квартал" рассказала в коротком видео о своих впечатлениях в танцевальном проекте.

Очаровательная Елена Кравец опубликовала на официальном YouTube-канале короткое видео, в котором поделилась со своими поклонниками удивительными впечатлениях и невероятными страхами по поводу участия в грандиозном проекте шоу "Танцы со звездами".

Первое, о чем поведала звезда "Женского квартала", это рассказ о переживаниях, которые наступают перед каждым выходом на танцпол. Особенно Елена Кравец сообщает об изнуряющих тренировках и обучении сложных элементов танца: "После тетього эфира я сделала вывод, что не надо прыгать выше головы, пока ты не научился устойчиво стоять на ногах. Мы брали довольно сложные танцы - фоксторот, модерн, сальсу. А это трудно для человека, который никогда особо не танцевал. Мы немного переоценили свои возможности. В этот раз такого не будет".

Несмотря на это, украинская звезда благодарит своего партнера, танцора Макса Леонова, который очень часто хвалит Кравец. Уточним, что до этого у Елены практически не было профессиональной подготовки к серьезным соревнованиям по танцам: "Реально, мне с ним повезло. Во-первых, он меня многому учит, как партнер в танце. Во-вторых, он учит меня фокусироваться на том, что я делаю, быть самостоятельно и самое главное - доверять".

Но что больше позабавило фанатов в откровениях звезды, так это признание в аппетите, которое становится все больше по мере увеличения нагрузок в репетиционном зале.

"Вы просто не знаете, ребята, как я ем. Мне кажется, что я сейчас съедаю такую порцию, как мой папа, когда он был в соку, а он у меня крепкий мужчина. Вы понимаете, просто жреш, жреш и ничего – никаких диет и все равно худеешь", - прокомментировала Елена Кравец.

Напомним, что следующий выпуск проекта "Танцы со звездами 2019" пройдет на тему "Год, который изменил мою жизнь". Украинские звезды расскажут своими танцами о части своей жизни, которая изменила их судьбы до и после.

Елена Кравец станцует под песню Аллы Пугачевой "Также как все", в котором звезда поведает о тяжелой судьбе женщины, работающей в чисто мужском коллективе.