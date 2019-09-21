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В нежно-голубом платье Scanlan Theodore: Мелания Трамп затмила всех на официальном мероприятии (Фото)

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В нежно-голубом платье Scanlan Theodore: Мелания Трамп затмила всех на официальном мероприятии (Фото)
20:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Первая леди США поражает общественность своими стильными образами.

В пятницу, 20 сентября, Дональд и его жена с модельным прошлым Мелания Трамп встретили австралийского премьер-министра Скотта Моррисона и его жену Дженни в Белом доме.

49-летняя первая леди США для публичного выхода решила надеть голубое обтягивающее мидиплатье с объемными рукавами австралийского бренда Scanlan Theodore. Стоимость наряда – 800 долларов.

Дополнили "аутфит" Мелании блестящие белые туфли-лодочки на высоком каблуке с питоновым принтом от Manolo Blahnik и традиционная укладка – легкие локоны.

Вместе с тем Дженни Моррисон выбрала не слишком удачное платье. Платье изысканного синего цвета жены австралийского премьер-министра выглядело слишком длинным, поэтому замечательным сочетанием должна была стать классическая обувь на каблуках, а не kitten-heels.

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Напомним, что Мелания Трамп стала приглашенной гостьей на торжественной церемонии открытия монумента Вашингтона.

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Первая леди США, Мелания Трамп, Красивый наряд, Scanlan Theodore.
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