Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан
Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу
"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Маргарита Паша попросила поддержки у своих поклонников.

Напомним, что 12 сентября состоялся финальный показ конкурса красоты "Мисс Украина 2019", победительницей которого стала девушка под номером "15" Маргарита Паша.

Харьковчанка получила долгожданный титул самой красивой и очаровательной девушки во всей Украине и получила денежный приз в размере 400 000 грн.

В данный момент 24-летняя Маргарита не собирается останавливаться, и планирует штурмовать международный конкурс "Мисс мира 2019", который состоится 15 декабря в Лондоне.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброе утро !!! Наконец-то Я выспалась ,все в жизни познаётся в сравнении. Начала привыкать к своему насыщенному графику. Угадайте в котором часу я сегодня проснулась !? Даже не верится ,что Я достигла своей цели (мечты) выиграла титул «Мисс Украина»,откровенно насладиться этим моментом ,я ещё не успела . Сегодня на мне ответственность представлять нашу страну на мировом конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне ,нет времени отдыхать ,я постараюсь сделать все на что я способна и все что зависит от меня ,чтобы достойно представить нашу страну на мировой арене !!! Я безмерно благодарна каждому человеку ,кто поддерживает ,верит в меня ,Вас так много . Прошу прощения, я не успеваю всем отвечать ((( #миссукраина2019 #миссукраина #пашамаргарита#pashamarharyta#missworld #missworld2019#missukraine2019 #dreams #goals

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

В одном из интервью девушка призвала своих поклонников поддержать ее для покорения новой вершины.

"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)
"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)Читать полностью

"15 декабря я буду представлять нашу страну на международном конкурсе, и вместо того, чтобы гнобить нас в интернете, я призываю нас, наоборот, поддерживать. Я уверена, что именно поддержка наших людей поможет мне на "Мисс мира". Я очень хочу, чтобы Украина в этом году вошла в топы. Я несу ответственность за нашу страну", - попросила Маргарита Паша.

Кроме этого, "Мисс Украина 2019" искренне желает, чтобы Украина и вновь продолжала держать высокую планку на международном конкурсе: "Уже очень много людей объединяются в группы, чтобы поехать в Лондон и меня там поддержать. Я очень надеюсь, что люди поменяют свое мнение и перестанут хайпить на слухах и негативе вокруг меня. Все, что пишут в интернете обо мне, – травля. Но я сама себе доказала, что достойна короны".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Победительница, Мисс мира, Мисс Украина 2019, Маргарита Паша, Мисс мира 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
04 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
05 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Прослушка&quot; Трубы: новые комментарии ГБР
"Прослушка" Трубы: новые комментарии ГБР
&quot;Слуга народа&quot; в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Победительница конкурса &quot;Мисс Украина 2019&quot; просит о поддержке (Фото)
Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь