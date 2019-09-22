Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)

Новости шоу бизнеса:Маргарита Паша попросила поддержки у своих поклонников.

Напомним, что 12 сентября состоялся финальный показ конкурса красоты "Мисс Украина 2019", победительницей которого стала девушка под номером "15" Маргарита Паша.

Харьковчанка получила долгожданный титул самой красивой и очаровательной девушки во всей Украине и получила денежный приз в размере 400 000 грн.

В данный момент 24-летняя Маргарита не собирается останавливаться, и планирует штурмовать международный конкурс "Мисс мира 2019", который состоится 15 декабря в Лондоне.

В одном из интервью девушка призвала своих поклонников поддержать ее для покорения новой вершины.

"15 декабря я буду представлять нашу страну на международном конкурсе, и вместо того, чтобы гнобить нас в интернете, я призываю нас, наоборот, поддерживать. Я уверена, что именно поддержка наших людей поможет мне на "Мисс мира". Я очень хочу, чтобы Украина в этом году вошла в топы. Я несу ответственность за нашу страну", - попросила Маргарита Паша.

Кроме этого, "Мисс Украина 2019" искренне желает, чтобы Украина и вновь продолжала держать высокую планку на международном конкурсе: "Уже очень много людей объединяются в группы, чтобы поехать в Лондон и меня там поддержать. Я очень надеюсь, что люди поменяют свое мнение и перестанут хайпить на слухах и негативе вокруг меня. Все, что пишут в интернете обо мне, – травля. Но я сама себе доказала, что достойна короны".