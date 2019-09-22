"Тренажерка не для меня": Юлия Панкова рассказала о спортивных достижениях (Видео)

Новости шоу бизнеса:Как же новой ведущей "Ревизора Х" удается держать себя в форме?

Украинская телеведущая программы "Инсайдер" и новый ревизор реалити-шоу о качестве работы заведений сферы обслуживания Юлия Панкова поведала о многочисленных попытках "соскочить" с занятий спортом, и о том, как заставляла себя не сходить с беговой дорожки.

Ведущая рассказала, что каждый раз пыталась уйти с тренажерного зала, но мотивированная девушка не давала себе поблажек, как бы ей не хотелось этого.

"До того, как я поняла, что тренажерка не для меня, – дважды начинала серьезно заниматься. Признаюсь, мне там скучно. И чтобы как-то себя развлечь, во время тренировки на беговой дорожке просматривала видео о жире. Потом начала смотреть показы Victoria's Secret и исторические фильмы. Словом, делала все, чтобы не сбежать оттуда после первых десяти минут!" - призналась Панкова.

Стоит заметить, что за любовью к приготовлениям вкусных яств, украинская телеведущая выглядит невероятно хорошо. Стройную фигуру Юлии помогают поддерживать занятия плаваньем, а также медитация: "Меня тренер научил правильной технике плавания. Теперь часто хожу в бассейн. А недавно мы с мужем попробовали сквош. Это было весело, интересно и без чрезмерной нагрузки. Планирую освоить этот спорт".