Даша Астафьева о бывших мужчинах: "Были альфонсы" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и модель рассказала о старых отношениях.

В одном из интервью журналистам телепрограммы "Зiркове життя" одна из самых ярких и чувственных секс-символов украинского шоу-бизнеса откровенно рассказала про свои старые любовные связи.

Как оказалось, в прошлой жизни Даши Астафьевой попадались одни альфонсы, которые пытались обогатиться и жить за ее счет.

"Девяносто процентов моих мужчин - это были...альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба это ошибка", - честно призналась украинская звезда.

На данный момент певица живет со своим парнем Артемом Кимом, который, по словам самой Астафьевой, избавил ее от комплексов. Несмотря на это, отношения артистки с молодым человеком не можно назвать счастливыми.

Дело в том, что в 2018 году Артема Кима обвинили в хищении огромной суммы денег из государственного бюджета. Уголовное дело продолжается до сих пор.

По словам Астафьевой, именно данная ситуация стала причиной перенесения свадьбы и отсутствия детей: "У него нет документов, мы не имеем права выезжать никуда. Мы уже несколько лет не были ни в каких отпусках, нигде, у нас каждый день проблемы, работа, проблемы. Я думаю, что свадьба будет, мы думаем, что будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, оно уже очень сморило меня и Артема."