Звезды "Игры престолов" удивили нарядами на красной дорожке "Эмми-2019" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Заключительный сезон сериала "Игра престолов" получил награду телеакадемии США, став "лучшим драматическим сериалом" года.

Вчера, 22 сентября, в Microsoft Theater состоялась церемония награждения Эмми. Поскольку сериал "Игра престолов" победил в номинациях, его герои поразили своими очаровательными выходами на красной дорожке.

Красная дорожка "Эмми-2019" увидела немало эффектных образов звезд, которые пришли представить свои сериалы на церемонии награждения. Особо важная она стала для актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Игра престолов".

На красной дорожке Эмилия Кларк перед папарацци показалась в смелом темной платье от Valentino Haute Couture с экстремальным декольте – ее грудь прикрывали лишь широкие шлейки платья.

Актриса Мэйси Уильямс выбрала образ в черном цвете от британского можного лейбла JW Anderson. Таким образом ее наряд отличался готическими деталями и несимметричным кроем.

Софи Тернер отдала предпочтение пудровому платью от Louis Vuitton. В ее образе структурный лиф и элегантный пояс добавили изысканности. Также образ довершило бриллиантовое ожерелье и босоножки на высоком каблуке.