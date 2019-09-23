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Звезды "Игры престолов" удивили нарядами на красной дорожке "Эмми-2019" (Фото)

Звезды "Игры престолов" удивили нарядами на красной дорожке "Эмми-2019" (Фото)
12:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Заключительный сезон сериала "Игра престолов" получил награду телеакадемии США, став "лучшим драматическим сериалом" года.

Вчера, 22 сентября, в Microsoft Theater состоялась церемония награждения Эмми. Поскольку сериал "Игра престолов" победил в номинациях, его герои поразили своими очаровательными выходами на красной дорожке.

Красная дорожка "Эмми-2019" увидела немало эффектных образов звезд, которые пришли представить свои сериалы на церемонии награждения. Особо важная она стала для актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Игра престолов".

На красной дорожке Эмилия Кларк перед папарацци показалась в смелом темной платье от Valentino Haute Couture с экстремальным декольте – ее грудь прикрывали лишь широкие шлейки платья. 

 
 
 
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“Game of Thrones” has won the #Emmy for Outstanding Drama Series #wwdfashion #emmys #gameofthrones

Публикация от WWD (@wwd)

Актриса Мэйси Уильямс выбрала образ в черном цвете от британского можного лейбла JW Anderson. Таким образом ее наряд отличался готическими деталями и несимметричным кроем. 

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Софи Тернер отдала предпочтение пудровому платью от Louis Vuitton. В ее образе структурный лиф и элегантный пояс добавили изысканности. Также образ довершило бриллиантовое ожерелье и босоножки на высоком каблуке.

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Знаменитости, Платья, Наряды, Образы, Красная дорожка, Эмми-2019.
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