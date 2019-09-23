Звезды "Игры престолов" удивили нарядами на красной дорожке "Эмми-2019" (Фото)

Вчера, 22 сентября, в Microsoft Theater состоялась церемония награждения Эмми. Поскольку сериал "Игра престолов" победил в номинациях, его герои поразили своими очаровательными выходами на красной дорожке.
Красная дорожка "Эмми-2019" увидела немало эффектных образов звезд, которые пришли представить свои сериалы на церемонии награждения. Особо важная она стала для актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Игра престолов".
На красной дорожке Эмилия Кларк перед папарацци показалась в смелом темной платье от Valentino Haute Couture с экстремальным декольте – ее грудь прикрывали лишь широкие шлейки платья.
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“Game of Thrones” has won the #Emmy for Outstanding Drama Series #wwdfashion #emmys #gameofthrones
Актриса Мэйси Уильямс выбрала образ в черном цвете от британского можного лейбла JW Anderson. Таким образом ее наряд отличался готическими деталями и несимметричным кроем.
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The “Stark sisters” make their last #Emmys carpet appearance. Will “Game of Thrones” make history tonight? Tap the link in bio to see all the celebrity fashion from tonight’s awards #wwdfashion #gameofthrones #sophieturner #maisiewilliams #louisvuitton #jwanderson
Софи Тернер отдала предпочтение пудровому платью от Louis Vuitton. В ее образе структурный лиф и элегантный пояс добавили изысканности. Также образ довершило бриллиантовое ожерелье и босоножки на высоком каблуке.