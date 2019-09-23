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Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)

Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
19:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Свои выходные украинская артистка провела в компании своих любимых дочек.

Ольга Сумская - народная любимица. В свои 53 года украинская актриса остается такой же красивой, обворожительной и, что немаловажно, востребованной в кино.

На днях Ольга Сумская выложила позитивные фотографии, на которых запечатлены сама актриса, а также ее дочери Тоня Паперна и Анна Борисюк.

"Теплый, солнечный, осенний вечер... Киев, любимые места.. И мои доци", - так подписала милые фотографии Ольга Сумская.

 
 
 
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Теплий,сонячний,осінній вечір...Київ,улюблені місця.І мої доці @annborisyuk @tonya_papernaya

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

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Подписчики тут же принялись комментировать снимки Ольги и ее дочек-моделей: "Оленька! Они необыкновенно прекрасны", "Очень приятно смотреть на вашу девичью компанию! Такие красивые и веселые!", "Мамины красавицы".

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Фото, Украинская актриса, Ольга Сумская, Анна Борисюк, Тоня Паперна.
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