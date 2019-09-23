Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)

Новости шоу бизнеса:Свои выходные украинская артистка провела в компании своих любимых дочек.

Ольга Сумская - народная любимица. В свои 53 года украинская актриса остается такой же красивой, обворожительной и, что немаловажно, востребованной в кино.

На днях Ольга Сумская выложила позитивные фотографии, на которых запечатлены сама актриса, а также ее дочери Тоня Паперна и Анна Борисюк.

"Теплый, солнечный, осенний вечер... Киев, любимые места.. И мои доци", - так подписала милые фотографии Ольга Сумская.

Подписчики тут же принялись комментировать снимки Ольги и ее дочек-моделей: "Оленька! Они необыкновенно прекрасны", "Очень приятно смотреть на вашу девичью компанию! Такие красивые и веселые!", "Мамины красавицы".