Бритни Спирс показала снимок из спортивного зала (Фото)

Новости шоу бизнеса:37-летняя Бритни Спирс возвращается к привычному ритму жизни после лечения в психиатрической больнице.

В конце июня знаменитая певица опубликовала фото в легком летнем образе, на котором поклонники заметили неудачный фотошоп. После этого 37-летняя Бритни Спирс начала активно делиться короткими роликами со занятий спортом, а также кадрами из спортивного зала.

В красном мини: Бритни Спирс поражает фигурой в откровенном образе – видео В красном мини: Бритни Спирс впечатляет фигурой в откровенном образе – видео

На новом снимке поп-певица предстала в коротком топе и крошечных шортах, откровенно демонстрируя свои формы. Позади нее виднелись беговые дорожки и другие тренажеры. Смотря на публикации Бритни Спирс, можно заметить, что она изо всех сил пытается вернуться к предыдущей форме, ведь после выписки из психбольницы фанаты заметили ее усталый и встревоженный внешний вид.

Однако не все поклонники оценили ее откровенность с фанатами и в комментариях писали, что за такой период активных занятий спортом она могла бы привести себя в идеальную форму.