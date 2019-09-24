MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины мира (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певец претендует на место в ТОП-100 самых красивых людей мира.

Популярный певец MELOVIN, который вскоре планирует спеть в дуэте с MARUV, попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь он имеет возможность получить звание самого красивого мужчины в мире.

На официальной странице издания TC Candler уже опубликовали все имена номинантов . Известно, что это не первый опыт для певца, он уже второй раз оказывается в этом списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира.

Как сообщается, артист является единственным участником с Украины, который попал в этот список. Сам исполнитель пока никаких комментариев на этот счет не давал.

За звание самого красивого мужчины в мире Константину Бочарову (настоящее имя певца) придется побороться с такими знаменитостями Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.