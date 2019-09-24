Дженнифер Лоуренс рассказала, что подарить ей на свадьбу

Новости шоу бизнеса:Актриса уже признавалась в том, что желание выйти замуж за Кука у нее появилось почти сразу же после знакомства.

Совместное появление Дженнифер Лоуренс и Кука Марони у нью-йоркского бюро бракосочетаний навело всех на мысль о том, что пара решила пожениться тайно. Но, по всей видимости, звезды все еще не связали себя узами брака, ведь в понедельник Лоуренс опубликовала список подарков, которые она хочет на свадьбу.

С помощью сервиса Amazon актриса обозначила даже все цены ее будущих подарков. Лоруенс призналась, что планировать свадьбу -это очень увлекательно, а список подарков она составила для того, чтобы облегчить муки выбора гостям, ведь так они могут найти все необходимое в одном месте.

Ее список включает несколько разделов: встречи гостей, развлечения на улице, путешествия, кухня и "умный дом". Дженнифер рассказала, что очень любит принимать у себя дома гостей, поэтому ей можно подарить набор фондю, графин для вина за 50$ или мраморный слайсер для сыра всего за 16 долларов.

Я люблю пробовать новые рецепты, а для этого очень важно иметь правильные инструменты на кухне. Готовить на двоих всегда веселее,-поделилась актриса. Поэтому для кулинарных экспериментов ей необходима машина для пасты, кофемашина за 750 долларов, разделочная доска и кухонный комбайн (всего за 30$!).

Также для актрисы очень важно, чтобы в доме было спокойно и уютно, поэтому в ее списке есть несколько предметов, которые могут в этом помочь: например, робот-пылесос за 500$ и различные вещи для "умного дома". А вот для путешествий Лоуренс можно подарить новые AirPods, маску для глаз за 360$ и даже камеру GoPro для того, чтобы снимать яркие моменты жизни на видео. Дженнифер много путешествует, и, по ее словам, это лучшие вещи, которые могут ей в этом помочь. Также в ее списке есть велотренажер, соляная лампа и арома-диффузор.

Свадьба Лоуренс и Марони действительно долгожданное событие. Поэтому неудивительно, что к планированию свадьбы она подходит так тщательно.