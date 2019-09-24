Официально: Яна Соломко развилась с мужем (Фото)

Новости шоу бизнеса:На снимке Яна назвала его другом, однако бизнесмен Солодухов решил развеять все догадки поклонников.

Украинская исполнительница Яна Соломко, более известная как SOYANA, уже год не живет со своим мужем Олегом Солодуховым и официально разведена с ним. Об этом сообщил фанатам сам экс-муж.

На официальной странице Яны Соломко в инстаграме появилось новое фото, на котором артистка позирует вместе с американским исполнителем Джейсоном Деруло. Согласно информации издания "Viva!", мужчина опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение, где заявил о разводе, однако на данный момент этого заявления на странице нет.

Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!,– заявил экс-муж Соломко.

Таким образом Олег намекнул на вероятный роман Яны с американцем, впрочем, от любых других комментариев воздержался. Известно, что пара состояла в браке с 2014 года. Роскошная свадебная церемония состоялась на Доминикане. У Яны и Олега есть общая дочь Кира.