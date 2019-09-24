С покрытой головой: Меган Маркл посетила старейшую в Африке мечеть

Меган Маркл посетила мечеть Аувал Масджид, расположенную в Кейптауне.
Мечеть была основана еще в 1794 году и именно туда отправились на встречу с представителями различных религиозных групп принц Гарри и Меган Маркл. Для светского выхода Меган выбрала длинное платье-рубашку цвета хаки и пояс, который подчеркивал фигуру женщины.
Также женщина надела традиционный платок на голову бежевого цвета, а завершила look нюдовими балетками на низком ходу. Свои волосы герцогиня Сассекская распустила, а на лицо нанесла минимальное количество макияжа.
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Принц Гарри в свою очередь надел светло-серый костюм, голубую рубашку и обувь и пояс коричневого цвета. Супруги выглядели вместе как всегда безупречно, держались за руки и приветливо улыбались поклонникам.