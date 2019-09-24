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Фото прекрасной балерины Екатерины Кухар украсило сайт Vogue

Фото прекрасной балерины Екатерины Кухар украсило сайт Vogue
22:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Фото украинской балерины и судьи проекта "Танці з зірками" Екатерины Кухар появилось на сайте итальянской редакции глянца Vogue.

Большинство заголовков утверждают, что знаменитость "украсила" именитый журнал. Правда ли это? И да, и нет.

Автор снимка - украинский фотограф Вадим Яцун, профиль (портфолио) которого также можно отыскать на сайте итальянского глянца. В нем, собственно, и опубликована фотография балерины.

Подобных профилей на сайте журнала сотни, в каждом из них - авторские фотографии виртуозов со всего мира. Авторов, чьи работы одобрил известный журнал. Очевидно, так там появился и снимок Екатерины Кухар, который также станет частью выставки Яцуна.

"Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости <...> Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!" - рассказал он в комментарии НВ.

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"На такие съемки я соглашаюсь крайне редко и только в том случае, когда очень доверяю человеку, с которым работаю…", - в свою очередь поделилась балерина, которая также назвала итальянцев законодателями моды и ценителями настоящей красоты.

При всем этом стоит заметить, что фотография балерины не была опубликована ни в журнале, ни на его страницах в соцсетях от имени самого Vogue, что ничуть не умаляет профессионализма и изысканности, с которыми выполнена работа Вадима Яцуна.

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Знаменитости, Балерина, Звезды, Екатерина Кухар, Украинская балерина, Танцы со звездами 2019.
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