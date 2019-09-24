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Без бюстгальтера: Иванка Трамп шокировала образом на заседании ООН

Без бюстгальтера: Иванка Трамп шокировала образом на заседании ООН
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Политик и советник главы Белого дома Иванка Трамп стала одной из участниц заседания Генассамблеи ООН.

Мероприятие привлекло немалое внимание СМИ, поэтому журналисты не пропустили мимо внимания пикантный образ знаменитой американской модницы.

В Нью-Йорке стартовало заседание Генеральной ассамблеи ООН. На мероприятие приехало немало известных политиков и лидеров стран, а одной из главных тем стали экологические проблемы и изменение климата на планете. Но несмотря на важность события все журналисты заметили конфуз Иванки Трамп.

На официальное событие она пришла в голубой рубашке и белой юбке с цветочным орнаментом. Стоимость брендовой одежды от Prada составляет более 2100 долларов. Однако не дорогая одежда стала поводом для разговоров в СМИ, а отсутствие нижнего белья. Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера, поэтому все участники мероприятия могли увидеть контуры ее груди.

Иванка Трамп блеснула шикарным платьем со смелым вырезом на свадьбе в Риме (Фото)

Известно, что в таком образе Иванка Трамп пришла поддержать своего отца, который выступил с речью о свободе вероисповедания. В то же время глава Белого дома пропустил дискуссию о проблемах экологии, за что уже получил критику от своих коллег.

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Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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