Без бюстгальтера: Иванка Трамп шокировала образом на заседании ООН

Новости шоу бизнеса:Политик и советник главы Белого дома Иванка Трамп стала одной из участниц заседания Генассамблеи ООН.

Мероприятие привлекло немалое внимание СМИ, поэтому журналисты не пропустили мимо внимания пикантный образ знаменитой американской модницы.

В Нью-Йорке стартовало заседание Генеральной ассамблеи ООН. На мероприятие приехало немало известных политиков и лидеров стран, а одной из главных тем стали экологические проблемы и изменение климата на планете. Но несмотря на важность события все журналисты заметили конфуз Иванки Трамп.

На официальное событие она пришла в голубой рубашке и белой юбке с цветочным орнаментом. Стоимость брендовой одежды от Prada составляет более 2100 долларов. Однако не дорогая одежда стала поводом для разговоров в СМИ, а отсутствие нижнего белья. Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера, поэтому все участники мероприятия могли увидеть контуры ее груди.

Известно, что в таком образе Иванка Трамп пришла поддержать своего отца, который выступил с речью о свободе вероисповедания. В то же время глава Белого дома пропустил дискуссию о проблемах экологии, за что уже получил критику от своих коллег.