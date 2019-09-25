Украинская певица Яна Соломко прокомментировала развод (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мужчина также намекнул на новый роман Яны с американцем Джейсоном Деруло, с которым артистка недавно обнародовала фото в Instagram.

Украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Известно, что пара около года не живет вместе и уже 2 месяца как находится в разводе.

Днем ранее, 24 сентября, экс-муж Соломко, Олег Солодухов, заявил, что он уже некоторое время как находится в разводе с певицей. Эту информацию он подтвердил и журналистам LifeStyle 24.

Почему Соломко скрывала развод

Первую реакцию на заявление Олега Солодухова о разводе Яна Соломко дала изданию "КП" в Украине", где отметила, что свой развод она хотела скрыть от публики из-за дочери Киры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как ваши дела, друзья? Публикация от Яна Соломко SOYANA (@yana.solo) 22 Авг 2019 в 9:45 PDT

Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод – это трагедия для семьи, и дочь, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публично – окей, это его право,– заявила Соломко.

Причастность к шоу-бизнесу

В первом заявлении Солодухова говорилось о том, что ему никогда не нравилась вся "шоу-бизнес-движуха", в которой находилась его жена, но Яна это возразила, хотя и добавила, что он был лишним в этой сфере.

"Он хотел быть "в шоу-бизнесовой движухе" и ему это нравилось. Он всегда старался поддерживать меня. Возможно, не получилось... Хотя последние пять лет у меня больше движухи было на кухне и в детской, чем на сцене! Я на самом деле люблю домашний очаг, я семейный человек!" – пояснила знаменитость.

С кем осталась дочь

30-летняя Соломко добавила, что их отношения уже давно шли к тому, чтобы завершиться. Долгое время пара пыталась сохранить отношения, однако "накопилось взаимных претензий и обид", которые привели к оскорблениям: "Это можно описать банальной фразой – "не сошлись характерами".

Что касается совместной дочери Киры, то девочка осталась жить с матерью после развода. Однако Яна отметила, что всегда рада видеть отца ребенка в своем доме.

Кирочка живет со мной. Но мы часто ездим к отцу и всегда рады видеть его и ждем в гости. Я абсолютно искренне говорю – наши двери для него открыты всегда! Еще раз подчеркнуть, что я хочу только счастья и любви своему бывшему мужу. Я хочу, чтобы он был успешным, любимым и любящим мужем и отцом,– подытожила певица.